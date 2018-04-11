.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
У Навагрудскім раёне спілавалі дрэвы разам з буслінымі гнёздамі. Відэафакт
Что минчане думают про изменение Конституции, и что в ней хотят переписать
В Беларуси призывают на военную службу офицеров запаса
В авиакатастрофе военно-транспортного Ил-76 в Алжире погибли 257 человек
От -3 ночью до +21°С днем, возможны грозы
Литовцы сказали, кого считают «средним классом». Белорусы отстают с большим отрывом
Оппозиционные политики почтили память погибших в теракте в минском метро. Фотофакт
Вынесен приговор жителю Мозыря, который при задержании ранил трех милиционеров
Кочанова: Белорусскую власть нельзя назвать коррумпированной
Зачем Дмитриев и Короткевич встречались с главой Конституционного суда?
Латынина: «Английского судью редко можно привести в бешенство, но Терлюку это удалось»
Государыня Рыбка
Исполнилось 7 лет со дня теракта в минском метро
Какую игру ведет Лукашенко, обещая передать часть функций другим ветвям власти?
Крах фаворита: «Рома» разгромила «Барселону» и вышибла её из Лиги чемпионов
«Минчанка» проиграла в финале еврокубка, но заслужила похвалу за геройство вопреки
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Парализовали работу». После нагоняя от Лукашенко силовики нагрянули в колхозы
После слов Макея его супруга может рыдать два дня
Что делает президент, когда слышит анекдот про себя. + 2 анекдота
Как Лукашенко вдруг «заметил» проблему, которую власти и создали десять лет тому
Самый оригинальный вопрос для Лукашенко

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Euronews показал получасовой репортаж о Беларуси
«Здесь страшно жить». Какой увидел страну белорус после 15 лет жизни в США
«Новое шоу на БТ: задай один вопрос президенту и получи бесплатно три вопроса от КГБ!»
Что самое печальное в новом постановлении о тунеядцах
Похоже, вот он — главный вопрос для президента!
ЪЪ: «Нам с вами долголетие точно не грозит»
Латынина: Минфин США уволил Дерипаску и Вексельберга с поста олигархов
Как власти неожиданно создали тысячи рабочих мест и что из этого выйдет
Не там легли спать или не с тем проснулись? О чем забыл рассказать Макей
Романчук: «Алё, Леонид Константинович Заяц!»
Белорусская экономика растет быстрее российской. Что это значит?
Что подтолкнуло руководителя сельхозпредприятия на Шкловщине к суициду?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Первые аисты, первые цветы, первые кабриолеты
Как в белорусской деревне в Пасхальную ночь жгут костры – чтобы Христос нашел дорогу в дом
Паводка на Палесьсі. Захапляльныя фота з дрону
Три «пасхальные» и очень откровенные фотосессии от мировых звезд
Каково это – обнажиться с тремя тысячами незнакомцев в центре города
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
13 рецептов от Лукашенко, как питаться белорусам. В картинках
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
11.04.2018
TUT.BY
Что минчане думают про изменение Конституции, и что в ней хотят переписать

Еще в марте Александр Лукашенко говорил, что белорусской Конституции «нужны доработки». Правда, какие и когда они планируются президент не уточнил.

Накануне на встрече с журналистами глава государства заявил, что общество должно созреть к нововведениям. Пока это время не наступило.

— Некоторые функции от президента должны перейти к другим ветвям власти. Нужно усилить роль исполнительной власти, — сказал Александр Лукашенко. — Это требование нового времени. Потому что жизнь поменялась.

TUT.BY решил узнать у минчан, каких изменений в Конституции они ждут. Но, оказалось, что тема мало кого интересует.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.5 (оценок:2)
Главное
Три причины, почему Лукашенко еще долго может не захотеть приходить на БТ
Заржавело. Курс белорусского рубля упал из-за российского еще больше
Перепалка на заседании СБ ООН с упоминанием Маркса, который бы «в гробу перевернулся»
Почему перемены в Беларуси идут медленно: прав ли Макей?
«Завтра 50 миллионов американцев поймут, как хреново они живут, и побегут за визами в Беларусь»
Что сказал глава Facebook на пятичасовом выступлении в Конгрессе
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY