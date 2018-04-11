Что минчане думают про изменение Конституции, и что в ней хотят переписать

Еще в марте Александр Лукашенко говорил, что белорусской Конституции «нужны доработки». Правда, какие и когда они планируются президент не уточнил.

Накануне на встрече с журналистами глава государства заявил, что общество должно созреть к нововведениям. Пока это время не наступило.

— Некоторые функции от президента должны перейти к другим ветвям власти. Нужно усилить роль исполнительной власти, — сказал Александр Лукашенко. — Это требование нового времени. Потому что жизнь поменялась.

TUT.BY решил узнать у минчан, каких изменений в Конституции они ждут. Но, оказалось, что тема мало кого интересует.