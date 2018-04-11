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Политика
11.04.2018
Салiдарнасць
Турчинов рассказал, что ему пообещал Лукашенко после аннексии Крыма

Бывший и.о. президента Украины – о подробностях встречи в Беларуси в марте 2014-го.

В интервью основателю издания «Гордон», журналисту и телеведущему Дмитрию Гордону бывший и.о. президента Украины, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов рассказал о драматических событиях зимы-весны 2014-го.

Среди прочего, он поделился подробностями встречи в качестве и.о. президента Украины с Александром Лукашенко в Беларуси 29 марта.

По его словам, в те дни Украина серьезно готовилась к военной интервенции со стороны России.

— Сейчас можно на эту тему шутить, а тогда было не до шуток. Мобилизация только готовится. Все мало-мальски живые части я дал команду перебросить с запада страны на север и восток для создания там оборонных рубежей. Войск не хватает перекрыть особо опасные направления возможного наступления. Резервов нет. Чтобы сократить количество возможных направлений удара, я выехал в Беларусь на встречу с президентом Лукашенко. Он пообещал, что с территории его страны русские нас атаковать не будут. Но когда мы прощались, он сказал: «Но в крайнем случае я предупрежу за сутки…» Я был благодарен и за это, — приводит слова Александра Турчинова «Гордон».

Официально. О чем говорили Лукашенко и Турчинов в Лясковичах

Подробности той встречи, прошедшей в Лясковичах Гомельской области, опубликованы на официальном сайте главы государства. Приведем несколько цитат.

Лукашенко

— Нам давно, видимо, надо было встретиться, чтобы обменяться мнениями о ситуации, которая складывается не только в Украине, но и вокруг нас, определиться о дальнейших наших шагах, взаимоотношениях двух государств, двух очень близких народов. Думаю, что в результате сегодняшних переговоров мы найдем некую общую точку зрения. Их много, они уже обозначились за это время. И попробуем сблизить наши позиции по вопросам, которые, может быть, сегодня в силу недостатка информации не находят должного понимания, — заявил Лукашенко.

Он поблагодарил Турчинова за откровенную и честную информацию «обо всех тенденциях и политических вопросах, которые остро стоят в Украине, о том, как все происходило»:

— Для меня многое было откровением. Я очень многое из первых уст услышал того, о чем я, к сожалению, не знал и знать не мог. Я думаю, что это тоже в копилку наших добрых отношений. Вы не должны видеть в нас не то что противников, соперников… Вы даже думать так не можете. Мы всегда по-братски, по-человечески относились к украинцам. Это наши люди. Я всегда говорю: это наша Украина. (…) И вы должны знать, что мы к вам относимся и относились даже в дни и годы непонимания, как к близким, как к своим людям.

Говоря об общей границе, Лукашенко подчеркнул:

— Вы должны знать, что наша граница – это граница не разделения, а дружбы. Вы никогда не ждите здесь каких-то нехороших устремлений со стороны белорусов. Нам это не нужно, вам это не нужно. Мы всегда будем с вами как с самым близким и дружественным государством и будем выстраивать исходя из этого наши отношения. Вы это твердо должны знать.

А вот слова Турчинова:

— Украина и Беларусь это не просто соседи. Это братские народы, которые сотни лет жили, трудились и воевали плечом к плечу. Для нас очень важно укреплять отношения между нашими народами, чтобы между нашими странами не было непроходимых границ, чтобы и белорусы, и украинцы чувствовали себя в безопасности, могли надеяться на помощь и поддержку друг друга. (…) Я ставил перед собой главной целью этого визита почувствовать поддержку, добрососедское отношение, дружбу белорусского народа.

 
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