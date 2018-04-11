В Беларуси призывают на военную службу офицеров запаса

Призыв затронет сто человек, не прошедших срочную военную службу.

Фото Александра Васюковича, TUT.BY

11 апреля Александр Лукашенко подписал Указ № 134 «О призыве офицеров запаса на военную службу».

В соответствии с документом, в 2018 году на военную службу в Вооруженные Силы будут призваны граждане Беларуси мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных Сил и не имеющих права на отсрочку от призыва, в количестве до 100 человек.

Минобороны поручено обеспечить назначение призванных граждан на воинские должности, соответствующие их военно-учетным специальностям, сообщает пресс-служба главы государства.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.