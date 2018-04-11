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11.04.2018
Крым. Реалии
Виталий Портников: Конец «гибридности»

«Лжец всегда теряется, когда с ним перестают спорить об очевидном».

На заседании Совета Безопасности ООН российский представитель при этой организации Василий Небензя назвал обвинения в применении режимом Башара Асада химического оружия против мятежной Думы (Сирия) «химическим спектаклем», который, по мнению дипломата, продолжается с 2013 года.

Проще говоря, режим Асада не применял химического оружия никогда – и все обвинения, получившие фактологическое подтверждение, были просто частью «спектакля», направленного против Дамаска и Москвы.

Примерно то же самое Небензя говорил, когда Совбез обсуждал отравление в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Примерно то же самое говорил об оккупации Крыма и Донбасса предшественник Небензи Виталий Чуркин. Какие российские войска на полуострове? «Самооборона Крыма»! Какие российские диверсанты на Донбассе? Восставшие шахтеры!

Вот говорят, что это – «гибридная война». А ведь на самом деле все происходящее – триумф лжи. Я, мы все – видим, как российские политики, дипломаты, просто граждане, которых журналисты опрашивают на городских улицах, врут – и не краснеют. А потом опровергают собственную ложь.

Путин утверждал, что российских войск в Крыму не было – а потом признал их наличие. На переговорах в Минске оказалось, что «восставшие шахтеры» Захарченко и Плотницкий готовы исполнить любое указание российского президента.

За применение химического оружия Асада и его покровителей не раз хватали за руку. Когда случается трагедия – как в Кемерово – оказывается, что российские граждане, еще вчера верноподданически голосовавшие за власть, готовы говорить о своей запуганности и подавленности.

Уверен: это никакая не «гибридность». Это просто следствие готовности примириться с ложью, пытаться с ней договориться, делать вид, что не замечаешь, как тебе лгут.

Между прочим, именно такая ситуация была, когда Россия напала на Украину. Докажите! Докажите, что это российские войска, а не «добровольцы».

Докажите, что напали, а не «заблудились». Докажите, что это не потому, что у вас решили отменить «закон Кивалова-Колесниченко», а потому, что Россия захотела оттяпать у вас территорию. Докажите!

Но как только мы приходим к выводу, что ложь не требует постоянных доказательств, что нужно не доказывать, а наказывать – лжец становится бессильным. Именно такое бессилие мы и наблюдаем в последние дни – на российских биржах, в российских медиа, на российских бизнес-форумах.

Лжец всегда теряется, когда с ним перестают спорить об очевидном. Когда приходит возмездие.

И сразу же нет никакой «гибридности» – потому что, когда никто больше не слушает ложь и не пытается понять, сколько в ней процентов правды, приходится отказываться от привычных пропагандистских приемов, переставать истерить и обманывать – и начинать разговаривать серьезно.

Похоже, российские власти еще не поняли, что ложь больше не работает. Но скоро поймут.

Шендерович: «С приехалом вас, дорогие россияне. Продолжайте праздновать напоследок — взятие Крыма…»

 
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