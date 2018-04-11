Андрей Курейчик стал папой в третий раз! «Наши дети очень ждали братика»

Жена Вера подарила ему сына. Малыш появился на свет 11 апреля в Минском областном роддоме.

Андрей Курейчик и его жена Вера

Курейчик-младший весит 3100 и ростом 53 сантиметра. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Имя наследника пара пока не называет.

— Мы решили, что надо посмотреть на малыша, а потом выбрать имя, — рассказал «Салідарнасці» известный сценарист и драматург Андрей Курейчик. — Энергетика ребенка и интуиция подскажут правильный выбор.

Фото новорожденного мы не публикуем по просьбе родителей, но судя по снимку, мальчишка — вылитый папа.

Счастливый отец с нетерпением ждет встречи с сыном. Признается, что очень волновался.

— Когда сегодня Вера написала, что малыш родился, и все хорошо, я испытал огромное облегчение и счастье. Очень жду, когда это чудо появится дома.

Детям Андрея и Веры тоже хочется поскорее познакомиться с братиком. У Курейчика от предыдущего брака двое детей, как и у его жены Веры.

— Самое удивительное, мне казалось, что дети ждут малыша больше, чем мы с Верой. Мы понимаем, что впереди много забот, и закончится наше спокойное размеренное существование. Наши дети наперебой предлагали свои услуги нянек: покормить, поиграть, развлечь. Мы им объясняли, что первое время они не понадобятся: малыш будет есть и спать, а до игр ему еще надо подрасти.

В ожидании малыша Андрей Курейчик и его жена много путешествовали и успели слетать в США

К возвращению любимой жены и сына из роддома Андрей Курейчик готовится основательно: заказал профессиональный клининг, закупил мебель и готовит приятные сюрпризы.

Андрей говорит, что их жизнь серьезно поменяется:

— Когда Вера захочет вернуться к работе, будем искать няню, чтобы не ломать карьеру. (Вера Кушнерова — бизнес-консультант, партнер консультационной компании «Ключевые решения» — прим. «С»). А я чем могу, тем буду помогать обязательно.

Эксклюзив: Андрей Курейчик тайно расписался со своей возлюбленной