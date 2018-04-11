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Общество
11.04.2018
Салiдарнасць
От -3 ночью до +21°С днем, возможны грозы

Прогноз погоды на ближайшие дни.

12 апреля ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах, преимущественно по южной половине страны, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -2..+4°С, во второй половине дня повысится до +10..+16°С; по юго-западу ночью +5..+10°С, днем +17..+20°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра.

13 апреля преимущественно без осадков. Ветер восточный умеренный, днем по юго-западу страны, порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+4°С, максимальная днем +11..+17°С; в юго-западных районах ночью +5..+8°С, днем +18..+22°С.

14 апреля преимущественно без осадков, лишь местами по западу страны пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный умеренный, днем по юго-западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+5°С, максимальная днем +12..+18°С; в юго-западных районах ночью +6..+10°С, днем +19..+21°С.

 
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