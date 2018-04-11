Литовцы сказали, кого считают «средним классом». Белорусы отстают с большим отрывом

Опрос, проведенный среди жителей Литвы, показал, что к среднему классу в Литве себя относят люди младше 56 лет, чаще – мужчины.

Для литовца представитель среднего класса получает не меньше 1000 евро в месяц, живет в собственном жилье, откладывает деньги, имеет сбережения в сумме от трех до шести средних месячных зарплат и не имеет долгов. Под эти критерии подходят более трети литовцев.

По этим критериям на звание представителя среднего класса претендуют меньше 10% белорусов. «Салiдарнасць» сравнила показатели «потребительского поведения» среднего класса по данным Литвы и Беларуси.

Каждый третий литовец в 2017 съездил на отдых за границу, но лишь каждый тринадцатый белорус

90% жителей Литвы живут в собственном жилье против 95% белорусов

Каждый третий белорус имеет личный автомобиль и каждый второй литовец

43% литовцев посещали театры или концерты, что может себе позволить лишь каждый десятый белорус

При этом каждый год называют себя имеющими средний достаток больше 60% белорусов против 43% литовцев. В рейтинге счастья Беларусь занимает 73 место, а Литва – 50.