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11.04.2018
Святослав Иванов, Хайтек, фото ABC News
Что сказал глава Facebook на пятичасовом выступлении в Конгрессе

В ночь с 10 на 11 апреля 2018 года основатель Facebook Марк Цукерберг выступил перед американским Конгрессом.

Главным поводом выступления стала утечка конфиденциальных данных 87 миллионов пользователей, которые собирала для создания политической рекламы аналитическая компания Cambridge Analytica. Представители комитета по торговле, юридического отдела, комитета по науке спрашивали у Цукерберга об алгоритмах и принципах работы Facebook.

«Хайтек» выбрал главные темы из пятичасового выступления Цукерберга.

Facebook — монополист среди социальных сетей

Сенатор Линдси Грэм спросил у Цукерберга, какой у сервиса главный конкурент. Цукерберг не смог на это ничего ответить. Он несколько раз на выступлении говорил, что Facebook — очень большая компания, пока сенаторы не спросили его — не слишком ли большая.

Очевидно, что сенат намерен бороться с монополией Facebook в этой сфере, но, как отмечает The Verge, вряд ли у него есть сформулированная стратегия.

Цукерберг не исключает введение платной версии Facebook

Отвечая на вопрос сенаторов о бизнес-модели компании и возможностях защитить конфиденциальность данных пользователей, Цукерберг рассказал, что всегда будет существовать бесплатная версия Facebook. При этом она не отрицает платный вариант социальной сети.

Будущее социальных сетей в искусственном интеллекте

Цукерберг заявил, что в будущем Facebook будет опираться на создание искусственного интеллекта. Несколько раз на вопросы о модерации Цукерберг отвечал, что компания уже использует ИИ для поисков фейковых аккаунтов, которые распространяют политическую фейковую информацию, а также призывы к терроризму.

В ближайшие 5-10 лет Facebook намерен развить его до уровня самостоятельного поиска неприемлемой информации.

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20 000 человек будут модерировать контент

Если искусственный интеллект ищет ботов, то модерация текстов останется за людьми. Facebook намерена увеличить штат сотрудников, отвечающих за анализ контента, до 20 000 человек. Когда люди жалуются на неприемлемый или опасный контент — именно эти сотрудники решают, оставить ли этот пост, или его необходимо удалить.

При этом они все придерживаются разных политических взглядов, но насколько сильно — неизвестно, поскольку компания не спрашивает у своих сотрудников, за кого они намерены голосовать на выборах, отметил Цукерберг.

Американские власти не понимают, как работает Facebook

Сенаторы на выступлении Цукерберга очень много спрашивали о методах сбора данных и их анализе. Насколько долго компания хранит эти данные, кому передает, могут ли пользователи контролировать уровень секретности своих данных.

Журналисты отмечают, что многие из этих вопросов сенаторы спрашивали не как чиновники, а скорее как пользователи социальной сети, которым непонятно, почему в их ленте новостей отображается тот или иной пост.

 
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