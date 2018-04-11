Вынесен приговор жителю Мозыря, который при задержании ранил трех милиционеров

Гомельский областной суд вынес решение по делу 31-летнего Андрея Рабешко.

Фото Елена Бычкова, TUT.BY

Год назад, утром 30 апреля, за ним пришли милиционеры — мужчину подозревали в краже. Во время задержания он ранил ножом трех сотрудников.

Андрея Рабешко обвиняли по двум статьям: кража в составе группы и покушение на убийство милиционеров, которые пришли его задерживать.

«Признан виновным, назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима», — сообщила официальный представитель Гомельского облсуда Ольга Барсукова.

По материалам дела, рано утром в дом Андрея Рабешко постучали четверо мужчин и выманили на улицу: якобы задели его машину. Это были переодетые омоновцы и сотрудники управления по борьбе с оргпреступностью.

Когда началось задержание, в руках у мужчины появился нож: он ранил троих, причем двое попали в реанимацию. По словам сотрудников, перед этим они кричали: «Стоять, милиция!». Сам фигурант уверял в суде, якобы «принял милиционеров за бандитов и защищал от них семью». Кстати, ранее он уже был судим за разбой и грабеж.

За собственно кражу вещей и техники на 1300 рублей кроме Рабешко судили еще одного мужчину. Тот получил 2 года исправительных работ по месту работы с удержанием 20% заработка.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.