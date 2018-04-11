.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Трамп пригрозил России «умными ракетами», а через 40 минут смягчился
Оппозиционные политики почтили память погибших в теракте в минском метро. Фотофакт
Вынесен приговор жителю Мозыря, который при задержании ранил трех милиционеров
Кочанова: Белорусскую власть нельзя назвать коррумпированной
Зачем Дмитриев и Короткевич встречались с главой Конституционного суда?
Латынина: «Английского судью редко можно привести в бешенство, но Терлюку это удалось»
Государыня Рыбка
Исполнилось 7 лет со дня теракта в минском метро
Крах фаворита: «Рома» разгромила «Барселону» и вышибла её из Лиги чемпионов
«Минчанка» проиграла в финале еврокубка, но заслужила похвалу за геройство вопреки
Лукашенко: «Это головотяпство, когда из БМП, крупнокалиберного пулемета расстреливают солдата на стрельбах»
Племянник-милиционер написал заявление на дядю-чиновника
В Витебске мать осужденного устроила травлю подполковнику милиции
Лукашенко подарили портрет, созданный из его слов. Фотофакт
Маршрутчики «продаются» вокзалам. Что меняется для пассажиров
«Я с ними разберусь за сутки». Лукашенко предложили назвать некоторые СМИ «иностранными агентами»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Парализовали работу». После нагоняя от Лукашенко силовики нагрянули в колхозы
После слов Макея его супруга может рыдать два дня
Что делает президент, когда слышит анекдот про себя. + 2 анекдота
Как Лукашенко вдруг «заметил» проблему, которую власти и создали десять лет тому
Самый оригинальный вопрос для Лукашенко

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Новое шоу на БТ: задай один вопрос президенту и получи бесплатно три вопроса от КГБ!»
Что самое печальное в новом постановлении о тунеядцах
Похоже, вот он — главный вопрос для президента!
ЪЪ: «Нам с вами долголетие точно не грозит»
Латынина: Минфин США уволил Дерипаску и Вексельберга с поста олигархов
Как власти неожиданно создали тысячи рабочих мест и что из этого выйдет
Не там легли спать или не с тем проснулись? О чем забыл рассказать Макей
Романчук: «Алё, Леонид Константинович Заяц!»
Как владельцев агроусадеб выставили с выставки в Минске
Белорусская экономика растет быстрее российской. Что это значит?
Что подтолкнуло руководителя сельхозпредприятия на Шкловщине к суициду?
Коля Лукашенко – главный юный спортсмен страны. Правда или нет?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Первые аисты, первые цветы, первые кабриолеты
Как в белорусской деревне в Пасхальную ночь жгут костры – чтобы Христос нашел дорогу в дом
Паводка на Палесьсі. Захапляльныя фота з дрону
Три «пасхальные» и очень откровенные фотосессии от мировых звезд
Каково это – обнажиться с тремя тысячами незнакомцев в центре города
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
13 рецептов от Лукашенко, как питаться белорусам. В картинках
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
11.04.2018
TUT.BY
Вынесен приговор жителю Мозыря, который при задержании ранил трех милиционеров

Гомельский областной суд вынес решение по делу 31-летнего Андрея Рабешко.

Фото Елена Бычкова, TUT.BY

Год назад, утром 30 апреля, за ним пришли милиционеры — мужчину подозревали в краже. Во время задержания он ранил ножом трех сотрудников.

Андрея Рабешко обвиняли по двум статьям: кража в составе группы и покушение на убийство милиционеров, которые пришли его задерживать.

«Признан виновным, назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима», — сообщила официальный представитель Гомельского облсуда Ольга Барсукова.

По материалам дела, рано утром в дом Андрея Рабешко постучали четверо мужчин и выманили на улицу: якобы задели его машину. Это были переодетые омоновцы и сотрудники управления по борьбе с оргпреступностью.

Когда началось задержание, в руках у мужчины появился нож: он ранил троих, причем двое попали в реанимацию. По словам сотрудников, перед этим они кричали: «Стоять, милиция!». Сам фигурант уверял в суде, якобы «принял милиционеров за бандитов и защищал от них семью». Кстати, ранее он уже был судим за разбой и грабеж.

За собственно кражу вещей и техники на 1300 рублей кроме Рабешко судили еще одного мужчину. Тот получил 2 года исправительных работ по месту работы с удержанием 20% заработка.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:1)
Главное
Три причины, почему Лукашенко еще долго может не захотеть приходить на БТ
Заржавело. Курс белорусского рубля упал из-за российского еще больше
Перепалка на заседании СБ ООН с упоминанием Маркса, который бы «в гробу перевернулся»
Почему перемены в Беларуси идут медленно: прав ли Макей?
«Завтра 50 миллионов американцев поймут, как хреново они живут, и побегут за визами в Беларусь»
Что сказал глава Facebook на пятичасовом выступлении в Конгрессе
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY