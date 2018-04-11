Зачем Дмитриев и Короткевич встречались с главой Конституционного суда?

Политики передали Миклашевичу вопросы «Народного референдума», а также План организации общенациональной дискуссии, которая должна занять год.

В последнее время высшие чиновники Беларуси, в том числе Александр Лукашенко накануне, говорят о необходимости обновить Конституцию страны и предлагают для этого провести референдум. Как сообщает пресс-служба «Говори правду», кампания выступает за то, чтобы подготовка референдума была не манипуляцией общественным мнением, а общенациональной дискуссией: «Для этого необходимо, чтобы дата стала известной минимум за год, а все СМИ, местные советы, общественные советы включились в обсуждение вопросов».

Отмечается, что «Говори правду» выступает против референдума за увеличение сроков полномочий президента и парламента, считает, что подобные вопросы ныне не актуальные и могут повлиять на стабильность в Беларуси: «Референдум нужен, но он должен быть действительно народным».

В среду лидеры «Говори правду» Татьяна Короткевич и Андрей Дмитриев встретились с главой Конституционного суда Петром Миклашевичем, которому Лукашенко поручил подготовку референдумной повестки.

Политики передали вопросы «Народного референдума», а также План организации общенациональной дискуссии, которая должна занять год. Этот план, сообщается, будет передан и в Администрацию президента.

— Мы выступаем за «Народный референдум» и против референдума номенклатурного. Поэтому предложили конкретный план, как организовать национальный диалог и готовы участвовать в его реализации, — сказал после визита в Конституционный суд Андрей Дмитриев.

— Сегодня мы слышим много слов, что общество должно объединиться, — продолжила Татьяна Короткевич. — Общенациональный диалог о будущем, где будет услышан голос каждого, как раз может стать платформой для объединения и участия белорусов. Не искусственного и из-под палки, а того, который сделает нашу страну сильнее. Для этого важно, чтобы власть тоже честно говорила людям, что она планирует и слушала их мнение.

Как сообщает пресс-служба ГП, Петр Миклашевич во время встречи заявил, что сейчас ведется подготовка изменений и собираются различные мнения, в том числе международный опыт. Он подчеркнул: важно, чтобы обновленная Конституция стала компромиссом политических сил в стране.

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Что в Плане организации общенациональной дискуссии? Среди важных пунктов отмечается:

— Проведение с участием представителей гражданского общества и политических партий и организаций парламентских слушаний, слушаний на базе районных советов, проведение круглых столов в редакциях республиканских и местных СМИ;

— Создание специальной программы на БТ, где сейчас нет ни одного общественно-политического ток-шоу под условным заголовком «Наше будущее», где будут вестись дискуссии по вопросам референдума, а также проведение дискуссий в существующих ток-шоу на других республиканских и местных телеканалах.