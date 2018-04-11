Латынина: «Английского судью редко можно привести в бешенство, но Терлюку это удалось»

9 апреля российская Генпрокуратура России представила свою версию смерти Александра Литвиненко, отравленного полонием-210 в Лондоне в ноябре 2006 г.

Английские следственные органы считают виновниками этого отравления бывшего охранника Бориса Березовского, а ныне депутата Госдумы Андрея Лугового, и его знакомого Дмитрия Ковтуна.

У Генпрокуратуры своя версия. Прокуроры — спустя 12 лет — вдруг догадались, что Александр Литвиненко был убит Борисом Березовским, потому что тот шантажировал последнего. А шантажировал тем, что Борис Березовский получил политическое убежище на основании якобы фейкового признания некоего эмигранта по имени Владимир Терлюк, которого ФСБ якобы наняла для убийства Березовского. На самом деле она Терлюка якобы не нанимала, и Литвиненко это знал.

Трудно сказать, на что рассчитывает Генпрокуратура, публикуя свои «сенсационные» документы. Возможно, она просто не в курсе, что россияне, в отличие от ее сотрудников, умеют пользоваться интернетом и читать по-английски.

Дело в том, что вся история с Терлюком — восьмилетней давности и была предметом рассмотрения в британском суде, который Владимир Терлюк с треском проиграл.

Решение судьи Иди (Eady) по делу Березовского против Терлюка с изложением всех обстоятельств дела легко доступно в интернете. Там же доступно и решение апелляционной инстанции, которая не только поддержала судью Иди, но выразила нехарактерное для английского суда удивление:

а) тем количеством вранья, которое она услышала от Владимира Терлюка,

б) поддержкой российской прокуратуры, которой Терлюк пользовался в процессе.

Суть дела заключалась в следующем.

Первого апреля 2007 г. на РТР в «Вестях недели» вышла программа, которая обвиняла Бориса Березовского в убийстве Литвиненко. Главным гостем программы был человек, интервью с которым снималось со спины. В программе этот человек представился как Петр, но на самом деле это был Владимир Терлюк.

Владимир Терлюк живет в Лондоне с 1999 г. В своих показаниях, данных сержанту Роузу в 2003 г., он характеризовал себя как «бывшего офицера разведки». Английским языком в 2010 году Терлюк по-прежнему владел слабо — обстоятельство, которое возбудило удивление судьи и не увеличило его доверия к показаниям.

Владимир Терлюк рассказал РТР следующее. По его словам, в 2003-м году, как раз во время суда по делу о предоставлении Березовскому политического убежища в Англии, он был каким-то (Терлюк не пояснял, каким) чудодейственным способом загнан в угол Александром Литвиненко.

Литвиненко обвинил Терлюка в том, что тот выслеживает Березовского и что он послан ФСБ как киллер. Терлюк все отрицал. Тогда Литвиненко предложил ему 5 млн фунтов за показания о том, что он — фээсбэшник, посланный убить Березовского.

Наш Терлюк отрицал все. Тогда Литвиненко предложил ему 40 млн. Но и за 40 млн Терлюк не согласился оклеветать Родину. Тогда коварный Литвиненко опоил его каким-то психотропным веществом и в этом измененном состоянии сознания записал на пленку признание Терлюка.

На основании этого-то фальшивого признания Березовский и получил политическое убежище.

Но мучения честного Терлюка на этом не кончились. Несмотря на то что убежище было уже получено, его снова позвали в офис Березовского и снова потребовали рассказать о том, что он планирует убить Березовского и Дубова. Терлюк снова героически отказался.

После «сенсационных» признаний Терлюка ведущий РТР предположил, что эти-то признания и были причиной убийства Литвиненко. Литвиненко знал, что покушения, под предлогом которого Березовский получил политическое убежище, на самом деле не было, и шантажировал этим бывшего шефа.

Так как сигнал РТР доступен также на территории Великобритании, Борис Березовский подал в британский суд, который он с триумфом и выиграл. Судья Иди счел всю программу ложью от начала до конца и присудил Березовскому 150 тыс. фунтов за моральный ущерб.

Поведение г-на Терлюка в процессе судья оценил как очень странное. Сначала он отрицал свою идентичность с «Петром», потом заявил, что не видел, что его снимают. Судья отверг это утверждение как смехотворное.

Владимир Терлюк

Русских прокуроров, помогавших Терлюку, было так много, что это обстоятельство вызвало даже особое замечание судьи, который удивился тому, что адвокатами г-на Терлюка является вся российская Генпрокуратура.

Настроение судьи не улучшил и тот факт, что Терлюк называл количество помогавших ему прокуроров «очень ограниченным».

Английского судью редко можно привести в бешенство, но г-ну Терлюку это, по-видимому, удалось. В частности, судья выразил удивление тем, что г-н Терлюк передал российской прокуратуре показания Березовского, полученные перед процессом, в нарушение всех правил конфиденциальности и несмотря на то, что он был специально об этом предупрежден.

«Г-н Терлюк ясно заявил о своем презрении к английскому суду, когда сказал на процессе: «Если вы не хотите, чтобы я их имел, не посылайте их мне, но если они у меня есть, я сам решу, что с ними делать», — отметил в своем вердикте судья Иди.

В качестве своего сторонника г-н Терлюк притащил в суд такого бесценного свидетеля, как Андрей Луговой. Г-н Луговой (разумеется, не лично, ибо к этому времени его очень хотели видеть следственные органы Соединенного королевства) поведал английскому суду, что бизнесмен Бадри Патаркацишвили (тоже покойный к тому времени) подтверждал ему, что требование Березовского о политубежище было мошенничеством и что они «нашли в Лондоне какого-то идиота, который за деньги признался, что ФСБ наняло его убить Березовского».

Судья Иди не нашел показания Лугового достоверными. В решении суда он написал, что если бы это было правдой, то Луговой рассказал бы об этой истории раньше в своих многочисленных интервью начиная с первого, которое он дал в день смерти Литвиненко — 23 ноября 2006 г. Судья также заметил, что даже позже своих откровений Луговой выдвигал старую версию: Литвиненко сам отравился своим же полонием.

Но самое главное другое. Судья Иди вполне поверил истории о покушении на Березовского.

Дело в том, что 31 июля 2003 г. Александр Литвиненко действительно дал английской полиции показания, в которых он сообщал о своем разговоре с Терлюком. Терлюк сообщил ему, что он побывал на суде по делу о предоставлении Березовскому политического убежища по приказу своего начальника. Ему приказали составить план помещения, а также взять с собой пачку шариковых ручек и сигарет, чтобы посмотреть, насколько тщательно их будут проверять при входе.

Целью этого, по словам Терлюка, было выяснить, «возможно ли пронести неосмотренные ручки и сигареты, и посмотреть, есть ли в помещении какое-либо место, где кто-то, под видом журналиста, мог бы подойти достаточно близко к Березовскому с тем, чтобы капнуть жидкостью из ручки на его одежду или ботинок и затем зажечь сигарету, направив дым из сигареты в направлении жидкости».

Сам Владимир Терлюк дал аналогичные показания опрашивавшему его сержанту Роузу. Эти показания были даны лично Терлюком. В этих показаниях Терлюк ни разу не утверждал, что его наняли для убийства Березовского; он подчеркивал, что он должен был лишь разведать обстановку для применения чего-то, что по описанию походит на подготовку высокотехнологического отравления с применением бинарного вещества. Не похоже, чтобы Терлюк давал такие изощренные и выгораживающие его показания под действием галлюциногена.

Будучи вынужден объяснять эти показания в английском суде, г-н Терлюк, сопровождаемый огромной армией российских прокуроров, не нашел ничего лучше, как сказать, что донесение сержанта Роуза было «поддельным» и «сфабрикованным полицией» для помощи Березовскому.

«М-р Терлюк показал себя не с лучшей стороны во время перекрестного допроса, — писал в своем решении судья Иди. — Хотя он был очень красноречив и всегда находил что ответить, он также был постоянно уклончив. Часто он просто не отвечал на поставленный вопрос и вместо этого пытался обойти его стороной. При подобной тактике очень сложно отнестись к его показаниям как к правдивым. Ко всем, кто давал показания, противоречащие его истории, он относился как к лжецам на зарплате у м-ра Березовского… Его выступление, казалось, было направлено больше на команду российских обвинителей, чем на суд. Это очевидно не способствовало уверенности в его достоверности».

Важность этого «кейса» для нас заключается не только в том, что судья Иди счел Терлюка лжецом. Важно то, что судья Иди явно счел, что подготовка покушения на Бориса Березовского в 2003 году действительно имела место и Терлюк был ее частью.

Скорее всего, этот странный человек, который не был журналистом и плохо говорил по-английски, был действительно замечен в суде в 2003 году Александром Литвиненко и признался в своей роли. Возможно, Березовский действительно предложил ему денег. А впоследствии, под давлением своих старых хозяев, он взял свои показания назад.

Очень сложно понять, зачем российская Генпрокуратура в 2018 году напомнила нам о давно забытой попытке отравления Бориса Березовского в 2003-м.

Ведь тогда, в 2003 году, когда она была впервые предана гласности, эта попытка все равно казалось несерьезной и преувеличением.

Теперь, после отравления Скрипалей, эта история лишний раз усиливает беспокойство британских властей. Она заставляет предполагать, что еще в 2003-м на территории Великобритании существовала целая сеть спящих российских агентов.

Тот факт, что эти агенты были явно невысокого уровня, не делает ситуацию менее серьезной.

Возможно, что Генпрокуратура, неожиданно напомнившая нам о Терлюке, знает об английском расследовании отравления Скрипалей что-то, чего еще не знают СМИ, и спешит предупредить удар. В противном случае она оказала своими реминисценциями Кремлю медвежью услугу.