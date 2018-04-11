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11.04.2018
Катерина Борисевич, Анжелика Василевская, TUT.BY
Прокурор: «Сидя на контролере, нанес три удара ножом в голову»

В Могилеве идет суд над «парнем с бензопилой», который хотел убить начальника колонии.

Фото Александр Райкон, TUT.BY

Молодого человека обвиняют в том, что с ножом набросился на контролеров шкловской колонии. А незадолго до этого Минским городским судом Казакевич был приговорен к 15 годам лишения свободы за нападение в ТЦ «Европа».

Процесс по делу о нападении в шкловской колонии начался 11 апреля в здании суда Ленинского района Могилева. Казакевичу предъявили обвинение по ч.1 ст. 13 п.п.10,16 ч.2 ст.139; ч.1 ст. 14 п.п.1, 10, 16 ч.2 ст. 139 и ч.2 ст. 410 УК. Это приготовление к убийству и покушение на убийство двух человек в связи с их служебной деятельностью лицом, ранее совершившим убийство. А также нападение на представителя администрации исправительного учреждения со стороны осужденного. Ему грозит до 25 лет лишения свободы или пожизненное наказание.

TUT.BY следит за процессом. Судья запретил фото- и видеосъемку.

Обвиняемого этапировали из шкловской колонии в Могилев после нападения на контролеров. На процесс Владислава Казакевича привезли за час до начала, железная машина, в которой доставили обвиняемого, окружена милиционерами. В 9.25 несколько конвоиров завели фигуранта уголовного дела в зал: руки скованы наручниками, голова наклонена вниз.

— Он настолько опасный? — спрашивает кто-то из посетителей суда, глядя на оцепленный коридор и усиленную охрану.

— Да, — отвечают ему.

— Казакевича заводили в такой позе, потому что он состоит на учете как лицо, склонное к захвату заложников, а в здании присутствуют люди, — пояснил журналистам начальник конвоя.

Отец Казакевича вместе с тремя адвокатами, фото Наша Нiва

В Могилев на суд из Минска приехал отец Казакевича, а также адвокат и правозащитник Андрей Бондаренко. Владислава Казакевича будут защищать три столичных адвоката: Александр Галиев, Татьяна Савицкая и Владимир Сташкевич. Последний представлял его интересы и во время суда по делу о нападении на посетителей в ТЦ «Европа».

Процесс ведет судья Сергей Королев, потерпевшим по делу признаны 3 человека: начальник ИК-17 Сергей Петракович, его заместитель Алексей Москалев и старший контролер Алексей Кузан. Они сидят на первой скамье, в двух метрах от них в стеклянной клетке находится 19-летний Владислав Казакевич.

— Как себя чувствуете? — обращается к обвиняемому судья.

— Нормально, — отвечает Казакевич.

— С вами нормально обращались сотрудники воинской части?

— Да.

— Чем занимались? — уточняет судья.

— Ничем, нахожусь в тюрьме, — говорит Владислав.

Перед тем как начать судебное разбирательство, адвокаты заявили ходатайство о назначении Казакевичу повторной судебно-психиатрической экспертизы. Они не доверяют выводам экспертов, ссылаясь на их субъективность, отсутствия научного обоснования, полноценного анализа. Экспертизу предложили провести независимым экспертам.

Суд решил приобщить ходатайство к делу и разрешить его, когда будут изучены все доказательства.

Из обвинения, зачитанного прокурором, стало известно: Казакевич решил убить начальника ИК-17 Сергея Петраковича из мести, так как с июня по сентябрь 2017 года он 10 раз отправил осужденного в ШИЗО.

— Казакевич, будучи судимым за убийство, выводов не сделал, на путь исправления не стал, — говорит гособвинитель Андрей Ковалев. — В один из дней он получил от осужденного нож и прятал его в труднодоступных местах. Казакевич дожидался удобного случая для убийства Петраковича: когда тот вызовет Казакевича, объявит очередной выговор — и осужденный на него нападет.

Когда руководство ИК-17 узнало о заточке в камере Казакевича, решили провести личный досмотр. По версии следствия, во время него осужденный набросился сначала на Москалева, пытался нанести ему удары в голову и грудную клетку, но не смог: потерпевший Москалев два раза ударил осужденного, после этого Казакевич напал на контролера Кузана.

— При этом оба упали на пол, Казакевич, сидя сверху на потерпевшем, нанес три удара ножом в голову, причинив легкие телесные повреждения, — говорит прокурор.

— Вы признаете себя виновным? — спрашивает судья у Владислава Казакевича.

— Отказываюсь давать показания и на этот вопрос тоже отвечать не буду, — отвечает он из клетки.

Напомним, нападение на сотрудников шкловской колонии было совершено 12 октября 2017 года. Владислав Казакевич попытался помешать обыску себя и камеры, «желая наступления смерти» охранников, ранил одного из них ножом в голову.

— В ходе следствия установлено, что Казакевич разработал преступный план, направленный на убийство начальника исправительной колонии № 17, чтобы отомстить за применение дисциплинарных наказаний, — комментировала рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, когда расследование уголовного дела было завершено.

Для Владислава Казакевича это уже второй суд. Чуть больше года назад, 3 марта 2017 года, за нападение с бензопилой на посетителей ТЦ «Европа» он был приговорен к 15 годам лишения свободы. Это был максимальный срок: в момент совершения преступления Казакевичу было всего 17 лет, он был несовершеннолетним.

— К сожалению, я не выполнил своих планов по массовому убийству. Я еще вернусь, чтобы закончить начатое, — говорил в последнем слове Владислав Казакевич.

Его родители настаивали: у сына психическое заболевание, его нужно не судить, а лечить. Однако эксперты пришли к выводу, что в момент убийства Елены Александронец и нападения на других посетителей торгового центра молодой человек был вменяем и отдавал отчет своим действиям.

После нападения на контролеров в колонии Казакевича снова отправили на экспертизу в РНПЦ психического здоровья. Специалисты пришли к выводу: диагноза нет, но осужденный вряд ли сможет во время процесса защищать себя.

«В настоящее время Казакевич В.В. может сознавать значение своих действий и руководить ими (…). Выявленные у него такие симптомы смешанного расстройства личности, как ригидность [неготовность менять уже намеченную программу действий, если ситуация меняется], упрямство, позиция безответственности и пренебрежения социальными правилами и обязанностями, являются теми психическими недостатками, в силу которых он не способен защищать свои права и законные интересы в уголовном процессе», — приводила выдержку из нового заключения экспертов информационное учреждение «Платформа».

 
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