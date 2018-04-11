.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Трамп пригрозил России «умными ракетами», а через 40 минут смягчился
Оппозиционные политики почтили память погибших в теракте в минском метро. Фотофакт
Вынесен приговор жителю Мозыря, который при задержании ранил трех милиционеров
Кочанова: Белорусскую власть нельзя назвать коррумпированной
Зачем Дмитриев и Короткевич встречались с главой Конституционного суда?
Латынина: «Английского судью редко можно привести в бешенство, но Терлюку это удалось»
Государыня Рыбка
Исполнилось 7 лет со дня теракта в минском метро
Крах фаворита: «Рома» разгромила «Барселону» и вышибла её из Лиги чемпионов
«Минчанка» проиграла в финале еврокубка, но заслужила похвалу за геройство вопреки
Лукашенко: «Это головотяпство, когда из БМП, крупнокалиберного пулемета расстреливают солдата на стрельбах»
Племянник-милиционер написал заявление на дядю-чиновника
В Витебске мать осужденного устроила травлю подполковнику милиции
Лукашенко подарили портрет, созданный из его слов. Фотофакт
Маршрутчики «продаются» вокзалам. Что меняется для пассажиров
«Я с ними разберусь за сутки». Лукашенко предложили назвать некоторые СМИ «иностранными агентами»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Парализовали работу». После нагоняя от Лукашенко силовики нагрянули в колхозы
После слов Макея его супруга может рыдать два дня
Что делает президент, когда слышит анекдот про себя. + 2 анекдота
Как Лукашенко вдруг «заметил» проблему, которую власти и создали десять лет тому
Самый оригинальный вопрос для Лукашенко

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Новое шоу на БТ: задай один вопрос президенту и получи бесплатно три вопроса от КГБ!»
Что самое печальное в новом постановлении о тунеядцах
Похоже, вот он — главный вопрос для президента!
ЪЪ: «Нам с вами долголетие точно не грозит»
Латынина: Минфин США уволил Дерипаску и Вексельберга с поста олигархов
Как власти неожиданно создали тысячи рабочих мест и что из этого выйдет
Не там легли спать или не с тем проснулись? О чем забыл рассказать Макей
Романчук: «Алё, Леонид Константинович Заяц!»
Как владельцев агроусадеб выставили с выставки в Минске
Белорусская экономика растет быстрее российской. Что это значит?
Что подтолкнуло руководителя сельхозпредприятия на Шкловщине к суициду?
Коля Лукашенко – главный юный спортсмен страны. Правда или нет?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Первые аисты, первые цветы, первые кабриолеты
Как в белорусской деревне в Пасхальную ночь жгут костры – чтобы Христос нашел дорогу в дом
Паводка на Палесьсі. Захапляльныя фота з дрону
Три «пасхальные» и очень откровенные фотосессии от мировых звезд
Каково это – обнажиться с тремя тысячами незнакомцев в центре города
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
13 рецептов от Лукашенко, как питаться белорусам. В картинках
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
11.04.2018
Дмитрий Быков, Собеседник
Государыня Рыбка

В качестве эскорт-девушки на яхту олигарха позвали амбициозную Настю Рыбку, мечтавшую о писательстве и грандиозном хайпе. Хайп удался, но…

Эскорт-девушки вообще в большинстве своем мечтают о чем-то грандиозном, а не только о том, чтобы отдаваться. И вот теперь сама она с бизнес-наставником, который учил ее храбрости и честолюбию, находится в тайской тюрьме, а Олег Дерипаска с формулировкой «за поддержку злонамеренных действий России» попал под американские санкции, лишился миллиарда и явно будет вынужден многих увольнять, а целые регионы, где многие работают на его предприятиях, окажутся под угрозой нищеты.

И что, скажете вы, все это из-за одной девушки с заниженной, как выяснилось, социальной ответственностью? Да. То есть Олег Дерипаска был бы под санкциями в любом случае, он был уже и в первом «кремлевском списке», но именно благодаря Рыбке стало известно, что он вместе с крупным чиновником (имеется в виду Сергей Приходько) пытался взаимодействовать с начальником трамповского штаба Полом Манафортом. То есть хотел вмешаться в выборы. Под личные санкции он вполне мог и не попасть, поскольку никакой особой активности ни в Крыму, ни в Донбассе не проявлял. Он вообще человек осторожный. Погорел на Рыбке.

И вот вопрос: что такое, товарищи, существо с заниженной социальной ответственностью, как называют их теперь с легкой руки президента России? Только сейчас стало понятно, насколько он прав. Это существа обоего пола, которые делают мир хуже. И в первую очередь существа, желающие повысить свой статус без особых к тому оснований.

Хотят всем диктовать, хотят отпускать или не отпускать соседей на Запад — и мир стал от этого значительно опасней, зловонней и доносительней. Главные беды в мире — они именно от желания быть больше, чем ты есть, и добиваться этого, что особенно важно, не ростом, а хамством и шантажом.

А мировые войны и глобальные социальные катаклизмы, из-за которых целые страны оказываются в тупике, — они из-за этого и бывают. Из-за того, что Ельцин с Хасбулатовым повздорили в бане. Из-за того, что Дерипаска не ту девушку позвал на яхту. Из-за того, что на Украине поставили на классово близкого и умственно низкого. Сейчас такая ошибка совершается у нас на глазах. И почему бы не спросить Государыню Рыбку: и кому ты сделала лучше?

Но она, как всегда, не отвечает, только смотрит загадочно. Потому, что сказать ей нечего. У них, с низкой социальной ответственностью, всегда такой взгляд.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.9 (оценок:22)
Главное
Три причины, почему Лукашенко еще долго может не захотеть приходить на БТ
Заржавело. Курс белорусского рубля упал из-за российского еще больше
Перепалка на заседании СБ ООН с упоминанием Маркса, который бы «в гробу перевернулся»
Почему перемены в Беларуси идут медленно: прав ли Макей?
«Завтра 50 миллионов американцев поймут, как хреново они живут, и побегут за визами в Беларусь»
Что сказал глава Facebook на пятичасовом выступлении в Конгрессе
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY