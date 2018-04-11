Государыня Рыбка

В качестве эскорт-девушки на яхту олигарха позвали амбициозную Настю Рыбку, мечтавшую о писательстве и грандиозном хайпе. Хайп удался, но…

Эскорт-девушки вообще в большинстве своем мечтают о чем-то грандиозном, а не только о том, чтобы отдаваться. И вот теперь сама она с бизнес-наставником, который учил ее храбрости и честолюбию, находится в тайской тюрьме, а Олег Дерипаска с формулировкой «за поддержку злонамеренных действий России» попал под американские санкции, лишился миллиарда и явно будет вынужден многих увольнять, а целые регионы, где многие работают на его предприятиях, окажутся под угрозой нищеты.

И что, скажете вы, все это из-за одной девушки с заниженной, как выяснилось, социальной ответственностью? Да. То есть Олег Дерипаска был бы под санкциями в любом случае, он был уже и в первом «кремлевском списке», но именно благодаря Рыбке стало известно, что он вместе с крупным чиновником (имеется в виду Сергей Приходько) пытался взаимодействовать с начальником трамповского штаба Полом Манафортом. То есть хотел вмешаться в выборы. Под личные санкции он вполне мог и не попасть, поскольку никакой особой активности ни в Крыму, ни в Донбассе не проявлял. Он вообще человек осторожный. Погорел на Рыбке.

И вот вопрос: что такое, товарищи, существо с заниженной социальной ответственностью, как называют их теперь с легкой руки президента России? Только сейчас стало понятно, насколько он прав. Это существа обоего пола, которые делают мир хуже. И в первую очередь существа, желающие повысить свой статус без особых к тому оснований.

Хотят всем диктовать, хотят отпускать или не отпускать соседей на Запад — и мир стал от этого значительно опасней, зловонней и доносительней. Главные беды в мире — они именно от желания быть больше, чем ты есть, и добиваться этого, что особенно важно, не ростом, а хамством и шантажом.

А мировые войны и глобальные социальные катаклизмы, из-за которых целые страны оказываются в тупике, — они из-за этого и бывают. Из-за того, что Ельцин с Хасбулатовым повздорили в бане. Из-за того, что Дерипаска не ту девушку позвал на яхту. Из-за того, что на Украине поставили на классово близкого и умственно низкого. Сейчас такая ошибка совершается у нас на глазах. И почему бы не спросить Государыню Рыбку: и кому ты сделала лучше?

Но она, как всегда, не отвечает, только смотрит загадочно. Потому, что сказать ей нечего. У них, с низкой социальной ответственностью, всегда такой взгляд.