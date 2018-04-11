Исполнилось 7 лет со дня теракта в минском метро

11 апреля 2011 года на станции метро «Октябрьская» в Минске прогремел взрыв, в результате которого погибли 15 человек. Бомба сработала в 17.56, когда на станции было многолюдно.

Как это было (шокирующие фото)

Следствие установило, что теракт организовал 25-летней токарь Дмитрий Коновалов. Его вместе с другом Владиславом Ковалевым задержали уже спустя сутки, вечером 12 апреля.

На суде мотивом называлось желание Коновалова «дестабилизировать обстановку в Беларуси».

Несмотря на то, что доводы обвинения вызвали большой скепсис со стороны общественности, Коновалов и Ковалев были приговорены к расстрелу. Помимо взрыва в метро парней обвинили в терактах в Витебске осенью 2005 года и в Минске 4 июля 2008-го.

Погибшие при теракте. Вспоминая всех поименно (фото)

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