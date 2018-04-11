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Комментарии
11.04.2018
Сергей Синица
Почему перемены в Беларуси идут медленно: прав ли Макей?

Интервью министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея телеканалу Euronews активно цитировалось в разных медиа. Но один фрагмент этой беседы, на мой взгляд, остался недооцененным.

Фото Reuters

Глава внешнеполитического ведомства обмолвился, что «мы, разумеется, понимаем, что есть ряд чувствительных для ЕС вопросов, и нужно работать над этими вопросами». Журналист решил уточнить:

– Вы говорили, что работаете над «чувствительными» вопросами. Не могли бы вы рассказать о конкретных шагах, которые могут быть предприняты? Будь-то в отношении прав человека, свободы слова, свободы собраний. Можно также вспомнить требования о проведении избирательной реформы, особенно после последних выборов в местные советы депутатов. Эти вопросы находятся на повестке дня?

В ответ Макей перечислил ряд подвижек, резюмировав: «Многое уже достигнуто, но еще много предстоит сделать». С первой частью утверждения можно поспорить, особенно вспомнив, как прошли и завершились недавние местные выборы. Но больший интерес представляет объяснение министра, почему перемены в Беларуси идут так медленно:

«Иногда невозможно достигнуть успеха сию секунду… Невозможно лечь спать в Советском Союзе, а проснуться в полностью европейском демократическом государстве. Это не значит, что мы не хотим учиться. Мы готовы учиться, в том числе изучать европейские «учебники».

Но долгое время мы жили в Советском Союзе, в советскую эпоху. У многих в нашей стране все еще сохраняется советская ментальность. Потому что в Советском Союзе нас учили, что не индивидуальные права играют главенствующую роль в обществе, а коллективные права, социальные права должны быть для нас на первом месте. Право на образование, на труд, на жилье и так далее.

К тому же наши люди привыкли жить в условиях, когда государство заботится о них. Они всегда знали, что могут положиться на государство. Эта ментальность все еще влияет на ситуацию в нашей стране».

С одной стороны, подобные высказывания – стандартная отмазка авторитарных режимов для западных партнеров. Что-то похожее Александр Лукашенко говорил и лет десять назад: мол, не спешите, будет вам демократия… когда-нибудь…

Ссылаясь на неготовность общества к реформам власти просто тянут время. Мало того, они многое делают для консервации той самой ментальности, которая препятствует переменам.

С другой, поскольку это традиционный стиль поведения властей, имеет ли смысл ждать, что он изменится без давления снизу? Руководство Беларуси нынешняя ситуация по большому счету устраивает. Нарушение сложившегося баланса отношений выглядит для него алогичным.

Макей прав в том, что в обществе доминирует установка «государство должно позаботиться». Среди прочего, наши люди, похоже, рассчитывают на то, что перемены им тоже власть должна принести на блюдечке с голубой каёмочкой. Но в этом случае нет смысла пенять на черепашьи темпы: кто инициирует процесс, тот и определяет его скорость.

Проблема не в этой конкретной власти: столь аморфное и пассивное население будет вертеть по собственному усмотрению практически любая другая. Выбор для граждан Беларуси прост: либо оставаться в трясине – зато стабильность, либо вытаскивать себя за волосы из болота, что само по себе процесс довольно напряжный и болезненный.

Не там легли спать или не с тем проснулись? О чем забыл рассказать Макей

 
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