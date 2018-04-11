Какую игру ведет Лукашенко, обещая передать часть функций другим ветвям власти?

Как следует рассматривать заявление главы государства, в правдивость которого трудно поверить.

На встрече с представителями крупнейших госСМИ Александр Лукашенко, отвечая на вопрос, как следует изменить Конституцию, сказал, что некоторые функции должны перейти от президента к другим ветвям власти. При этом он добавил: «Когда это будет, не знаю».

Политический обозреватель Александр Класковский отмечает: складывается впечатление, что заявление о передачи части функций от президента – это как раз таки игра на публику.

Лукашенко четверть века находится у власти, политическое поле в стране выкошено. И эта тягостная ситуация для части общества, которое хочет перемен и цивилизованной европейской перспективы.

– Лукашенко время от времени бросает фразочки, которые должны показать, что не такая уж тут беспросветная диктатура, что наверху мысль работает над тем, чтобы когда-нибудь немножко открутить гайки, – говорит эксперт. – Но заявление главы Беларуси скорее даже рассчитано на внешнюю публику, точнее – западную. Внутри страны те, кто следит за политикой, иллюзий не питают.

Впрочем, политический обозреватель не исключает, что причина у заявления главы государства могла быть и другая. Лукашенко может задумываться о том, что он не вечен, что наступит момент для транзита власти.

– Возможно, Лукашенко думает о том, как бы номенклатура не перегрызлась из-за властного наследия. Царские полномочия следует уменьшить для создания хотя бы относительной системы сдержек и противовесов. Но в любом случае это пока только риторика, – говорит политический обозреватель.

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