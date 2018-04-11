Какую игру ведет Лукашенко, обещая передать часть функций другим ветвям власти?

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Трамп пригрозил России «умными ракетами», а через 40 минут смягчился
Оппозиционные политики почтили память погибших в теракте в минском метро. Фотофакт
Вынесен приговор жителю Мозыря, который при задержании ранил трех милиционеров
Кочанова: Белорусскую власть нельзя назвать коррумпированной
Зачем Дмитриев и Короткевич встречались с главой Конституционного суда?
Латынина: «Английского судью редко можно привести в бешенство, но Терлюку это удалось»
Государыня Рыбка
Исполнилось 7 лет со дня теракта в минском метро
Крах фаворита: «Рома» разгромила «Барселону» и вышибла её из Лиги чемпионов
«Минчанка» проиграла в финале еврокубка, но заслужила похвалу за геройство вопреки
Лукашенко: «Это головотяпство, когда из БМП, крупнокалиберного пулемета расстреливают солдата на стрельбах»
Племянник-милиционер написал заявление на дядю-чиновника
В Витебске мать осужденного устроила травлю подполковнику милиции
Лукашенко подарили портрет, созданный из его слов. Фотофакт
Маршрутчики «продаются» вокзалам. Что меняется для пассажиров
«Я с ними разберусь за сутки». Лукашенко предложили назвать некоторые СМИ «иностранными агентами»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Парализовали работу». После нагоняя от Лукашенко силовики нагрянули в колхозы
После слов Макея его супруга может рыдать два дня
Что делает президент, когда слышит анекдот про себя. + 2 анекдота
Как Лукашенко вдруг «заметил» проблему, которую власти и создали десять лет тому
Самый оригинальный вопрос для Лукашенко

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Новое шоу на БТ: задай один вопрос президенту и получи бесплатно три вопроса от КГБ!»
Что самое печальное в новом постановлении о тунеядцах
Похоже, вот он — главный вопрос для президента!
ЪЪ: «Нам с вами долголетие точно не грозит»
Латынина: Минфин США уволил Дерипаску и Вексельберга с поста олигархов
Как власти неожиданно создали тысячи рабочих мест и что из этого выйдет
Не там легли спать или не с тем проснулись? О чем забыл рассказать Макей
Романчук: «Алё, Леонид Константинович Заяц!»
Как владельцев агроусадеб выставили с выставки в Минске
Белорусская экономика растет быстрее российской. Что это значит?
Что подтолкнуло руководителя сельхозпредприятия на Шкловщине к суициду?
Коля Лукашенко – главный юный спортсмен страны. Правда или нет?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Первые аисты, первые цветы, первые кабриолеты
Как в белорусской деревне в Пасхальную ночь жгут костры – чтобы Христос нашел дорогу в дом
Паводка на Палесьсі. Захапляльныя фота з дрону
Три «пасхальные» и очень откровенные фотосессии от мировых звезд
Каково это – обнажиться с тремя тысячами незнакомцев в центре города
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
13 рецептов от Лукашенко, как питаться белорусам. В картинках
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
11.04.2018
Сергей Пискун, Завтра твоей страны
Какую игру ведет Лукашенко, обещая передать часть функций другим ветвям власти?

Как следует рассматривать заявление главы государства, в правдивость которого трудно поверить.

На встрече с представителями крупнейших госСМИ Александр Лукашенко, отвечая на вопрос, как следует изменить Конституцию, сказал, что некоторые функции должны перейти от президента к другим ветвям власти. При этом он добавил: «Когда это будет, не знаю».

Политический обозреватель Александр Класковский отмечает: складывается впечатление, что заявление о передачи части функций от президента – это как раз таки игра на публику.

Лукашенко четверть века находится у власти, политическое поле в стране выкошено. И эта тягостная ситуация для части общества, которое хочет перемен и цивилизованной европейской перспективы.

– Лукашенко время от времени бросает фразочки, которые должны показать, что не такая уж тут беспросветная диктатура, что наверху мысль работает над тем, чтобы когда-нибудь немножко открутить гайки, – говорит эксперт. – Но заявление главы Беларуси скорее даже рассчитано на внешнюю публику, точнее – западную. Внутри страны те, кто следит за политикой, иллюзий не питают.

Впрочем, политический обозреватель не исключает, что причина у заявления главы государства могла быть и другая. Лукашенко может задумываться о том, что он не вечен, что наступит момент для транзита власти.

– Возможно, Лукашенко думает о том, как бы номенклатура не перегрызлась из-за властного наследия. Царские полномочия следует уменьшить для создания хотя бы относительной системы сдержек и противовесов. Но в любом случае это пока только риторика, – говорит политический обозреватель.

Продолжение комментария, а также мнение другого эксперта читайте здесь

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:16)
Главное
Три причины, почему Лукашенко еще долго может не захотеть приходить на БТ
Заржавело. Курс белорусского рубля упал из-за российского еще больше
Перепалка на заседании СБ ООН с упоминанием Маркса, который бы «в гробу перевернулся»
Почему перемены в Беларуси идут медленно: прав ли Макей?
«Завтра 50 миллионов американцев поймут, как хреново они живут, и побегут за визами в Беларусь»
Что сказал глава Facebook на пятичасовом выступлении в Конгрессе
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY