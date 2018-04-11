Крах фаворита: «Рома» разгромила «Барселону» и вышибла её из Лиги чемпионов

10 апреля состоялись матчи ¼ финала Лиги чемпионов 2017/18.

Основное внимание было приковано к Манчестеру, где «Сити» пытался взять реванш у «Ливерпуля». Но настоящая сенсация грянула в другой игре.

В противостоянии«Барселона» – «Рома» на римлян мало кто ставил уже после жеребьёвки и тем более по итогам первого матча, который каталонцы выиграли с крупным счетом. Но итальянский клуб доказал, что футбол – это отличная игра, чтобы сотворить чудо. Особенно потрясающей деталью сюжета выглядит то, что два гола забили те же игроки, которые в первом матче отличились автоголами. В общем, смотрите сами.

Рома (Рим, Италия) – Барселона (Барселона, Испания) – 3:0 (Джеко, 6, Де Росси, 57, с пенальти, Манолас, 82). Первый матч – 1:4

В Англии, впрочем, тоже было жарко. «МанСити» открыл счет уже на 2-й минуте и весь первый тайм утюжил «Ливерпуль» вдоль и поперек. Перед перерывом арбитр не засчитал гол Лероя Сане, определив офсайд. А потом отличился феноменальный Мохамед Салах, и интрига улетучилась в одночасье.

Манчестер Сити (Манчестер, Англия) – Ливерпуль (Ливерпуль, Англия) – 1:2 (Габриэл Жезус, 2 – Салах, 56, Фирмино, 77). Первый матч – 0:3

Четвертьфиналы Лиги чемпионов завершатся 11 апреля. В среду вечером на поле выйдут «Бавария» – «Севилья» (первый матч – 2:1) и «Реал» – «Ювентус» (3:0).