«Минчанка» проиграла в финале еврокубка, но заслужила похвалу за геройство вопреки

10 апреля состоялся ответный матч финала Кубка ЕКВ.

Неделей ранее наша «Минчанка» на своей площадке уступила турецкому «Эджзаджибаши» — 1:3. Дома безусловный фаворит тоже оказался сильнее — 3:0. Но это тот случай, когда белорусские волейболистки, впервые за 30 лет так далеко зашедшие в еврокубке, заслуживают похвалы. Почему, объяснил «Прессбол»:

«Корить «Минчанку» за это поражение не стоит. Она и так достаточно удивляла в уходящем сезоне, побеждая по сумме двух матчей «Ле-Канне» и «Безье», «Уралочку» и «Штутгарт».

Здесь уж впору говорить скорее о феномене нашей команды, который основывается сразу на нескольких факторах. Во-первых, выйти в финал еврокубка без единого легионера в составе — по нынешним временам редкость, какую еще поискать. И лишнее доказательство того, насколько состоятелен наш внутренний продукт и богата талантами белорусская земля.

Во-вторых, продукт этот каким-то чудесным образом удалось довести до кондиции в условиях чахлого внутреннего чемпионата. Всего пять соперников, сразу четыре из которых — со средним возрастом менее двадцати лет. Ни единого поражения в чемпионате и считанное количество проигранных партий. Как при таких исходных данных «Минчанке» удавалось оставаться конкурентоспособной в еврокубках?

В-третьих, состав у нашей команды — не сказать чтобы выдающийся, по европейским меркам. За рубежом были востребованы только Оксана Ковальчук, Ольга Пальчевская, Надежда Владыко и Надежда Смирнова. При том что Смирнова из-за травмы почти не играла против «Уралочки» и «Штутгарта». А весь легионерский опыт Владыко — сезон в польском Д2.

В-четвертых, медали еврокубков команда обеспечила без глубины состава. Равноценных замен у Виктора Гончарова было всего две. Да и то — до тех самых проблем со здоровьем у Смирновой. С учетом всех этих факторов выход в финал Кубка ЕКВ — геройство вопреки…»

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