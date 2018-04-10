«Завтра 50 миллионов американцев поймут, как хреново они живут, и побегут за визами в Беларусь»

Лукашенко рассказал, что «тунеядцы» будут оплачивать полностью не только «коммуналку». Байнет отреагировал.

На встрече с представителями госСМИ 10 апреля Александр Лукашенко признался, что он инициировал декрет № 1.

По словам президента, идея декрета в том, что за услуги, получаемые в Беларуси, надо платить. В пример Лукашенко привел США и заявил о том, что в этой стране порядка 50 миллионов человек, не имеющие страховки, не могут получить медицинскую помощь.

Глава Беларуси также подчеркнул, что основная суть декрета № 1 в том, чтобы люди работали и оплачивали предоставленные государством услуги, в том числе здравоохранения, ЖКХ.

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Как заявил Лукашенко, главная цель декрета о содействии занятости — социальная справедливость и соучастие всех граждан в финансировании госрасходов, передает «СБ. Беларусь сегодня».

— Разве нормально, когда полмиллиона человек неизвестно чем занимаются? Болтаются, а за наш счет (государства – прим.) получили образование, лечатся, пользуются услугами ЖКХ, их дети ходят в сады, школы. Мы же за них платим. А сколько из этих людей совершают преступления, и мы еще огромные деньги тратим на их содержание в тюрьме.

Народ на форумах удивился тому, что президент привел в пример США.

«Сравнил с Америкой, плати тогда работающим, как в Америке...» — предложил один из комментаторов на talks.by.

«Точно! Завтра эти 50 миллионов прочитают в Нью-ЙоркТаймс стенограмму этой пресс-конференции, поймут, как они хреново живут, и побегут за визами в РБ, чтобы успеть получить сполна госуслуги в «хрустальном сосуде», — отозвался еще один участник дискуссии.

Автор другого комментария предполагает, что Декрет № 1 подтолкнет белорусов к переезду в Россию.

«Ну, а «бичи» и так у магазинов продолжат стоять. Причем их трогать никто не будет, потому что элехтарат. Ладно, в Минске безработный может с легкостью устроиться хоть на какую работу. Что делать жителям разных Ганцевич, Петриковых, Столинов и прочих Крупок?»

Рассуждения Лукашенко о «тунеядцах» вызвали у народа и другие вопросы:

«Правильно ли я поняла, что одна из государственных услуг, за которые тунеядцы будут оплачивать по полному экономически обоснованному тарифу, — это содержание этих самых тунеядцев в тюрьме? А если откажутся полностью оплачивать свое тюремное содержание, то что? Сразу выпустят? Не оплачиваешь услугу — не пользуешься, так? Или сразу расстреляют, руководствуясь решением комиссии-тройки, которое и обжаловать-то нельзя?»

«Сады и школы оплачивать по полному тарифу? Хорошо, когда оба родителя работающие, или оба тунеядцы — сразу все понятно, как платить. А вот если отец работает, а мать - тунеядка, как высчитать, за кого из детей по полному, а за кого вполовину. Комиссии будут детей делить: этот папин, а этот — мамин? А если за того, за кого надо платить по полному тарифу (матери-тунеядки ребенок), она откажется платить, то дитё и без образования останется?»

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