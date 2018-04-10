Лукашенко: «Это головотяпство, когда из БМП, крупнокалиберного пулемета расстреливают солдата на стрельбах»

Глава государства прокомментировал трагические случаи в армии.

— Я лично очень болезненно воспринимаю, когда в армии гибнут люди. Это недопустимо для меня, как человека и срочную службу отслужившего, и офицером служившим в армии. Для меня это недопустимо, потому что я знаю, к чему приводит головотяпство. Это головотяпство, когда из БМП, крупнокалиберного пулемета расстреливают солдата на стрельбах. Это даже не учения, — приводит БЕЛТА слова Лукашенко на встрече с представителями госСМИ.

— То же самое и по Коржичу. Ситуация на моем контроле и там жестоко разбираются. Обязательно разберемся и держим в курсе дела мать, приглашаем на допросы, — заявил Александр Лукашенко. — Абсолютно демократично все это расследуется, потому что я не приемлю, когда в мирное время даже в армии гибнут люди.

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«100 человек в этой казарме, в два яруса кровати. Обстановка гнетет. И не все выдерживают»

Также глава государства предложил чаще отпускать солдат на побывку домой.

— Почему мы этих детей не можем отпустить в неделю раз или два, как получится, если он заслужил, домой. Это же Беларусь — компактная страна. Сегодня два часа, и ты на месте. Побыл дома, вернулся. Пять-семь дней ты там служишь, и уже легче. Не то, что тебя из семьи вырвали, в эту казарму. Там, особенно в учебке, 100 человек в этой казарме, в два яруса кровати. Обстановка гнетет. И не все выдерживают. Более мягкие — им тяжело. А это была бы отдушина. Больше ничего не надо. Совсем другая армия будет. Заслужил — пожалуйста — день-два побудь дома. И мы это начали делать. Вот такие изменения происходят.

Небоевые потери: как погибают в мирное время в белорусской армии