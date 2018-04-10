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Комментарии
10.04.2018
Салiдарнасць
Экономист назвал самое вредное и опасное заблуждение Лукашенко

Ярослав Романчук считает, что речь идет о «гайдаровских реформах», которые глава Беларуси отождествляет с демократическими преобразованиям, верховенством права и экономической свободой.

Известный экономист приводит слова Лукашенко, произнесенные на встрече госСМИ: «Мы строим свою страну. Не надо бежать за Россией, в том числе по гайдаровским реформам. Если бы мы по этой шоковой терапии прошли, страны бы сегодня не было».

Несомненно, необходимо строить свою страну. Категорически нельзя проводить экономическую политику, которую Александр Лукашенко постоянно называет «гайдаровскими реформами», отмечает Ярослав Романчук в Фейсбуке.

«Понятие «гайдаровские реформы» — это одно из самых вредных и опасных заблуждений, засевших в голове президента. Он абсолютно ошибочно отождествляет «гайдаровские реформы» с демократическими преобразованиям, верховенством права, свободой выбора человека и его ответственности за свой выбор, экономической свободой, малым, эффективным, ответственным, прозрачным и подконтрольным государством, свободной торговлей и честной конкуренцией. Ничего подобного. Гайдаровские реформы — это гигантский дефицит бюджета, гиперинфляция, захват государства мощными кланами VIP-номенклатуры, силовиков и бандитов, использование бюджетных ресурсов (денег налогоплательщиков) для захвата гигантского объёма собственности за гроши вне честной, справедливой процедуры. Это создание условия для формирования олигархата, семибанкирщины, которые захватили государство и использовали его монопольное право на применение насилия для разборок с конкурентами. Это сохранение мощи монополий, государственного регулирования всего и вся, а также внешнеторгового протекционизма.

Нам в Беларуси гайдаровские реформы, гайдаровщина, которая провозгласила курс на так называемую либеральную империю, не нужна. Совсем. Ни капельки.

Не дай бог нам идти по российскому пути. За 25 лет российские политические, интеллектуальные элиты не смогли провести НИ ОДНОЙ успешной экономической реформы. Введение плоского подоходного налога — это, конечно, правильно, но это явно не успешная налоговая реформа.

Отдельные правильные решения в сфере управления госдолгом, нейтрализации «голландской болезни» не превратились в полноценные реформы монетарной, фискальной, торговой, институциональной среды. Почему же, как только в Беларуси речь заходит о проведении реформы в Беларуси (модернизация, обновления) все чиновники, включая министров и начальников департаментов, дружно вопрошают: «А как там в России?» Как будто Россия является эталоном институтов, систем и механизмов управления…»

Экономист полагает, что Беларуси для строительства своей страны требуется гармония интересов человека, бизнеса и чиновника/политика.

«Наша страна будет благоприятной, динамичной, социально ориентированной и конкурентоспособной,

- если доля ресурсов и активов в руках распорядителей чужого (политиков и чиновников) будет max. 20% ВВП (сегодня 80%), остальное — в руках частных собственников;

- если размер бюджета органов госуправления будет 20% ВВП, а не 45% ВВП, как сегодня;

- если Беларусь в индексе экономической свободы будет на 15 месте, а не на 108-м;

- если Беларусь будет иметь в Топ-20 стран мира по качеству госуправления, а не на 150-м», — подводит итог Ярослав Романчук.

Как Лукашенко вдруг «заметил» проблему, которую власти и создали десять лет тому

 
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