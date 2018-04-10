Фотожабы: «Ты видишь свиную чуму в Беларуси? А она есть»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

10 апреля Лукашенко встретился с журналистами государственных СМИ

В России запретили белорусскую свинину: нашли вирус африканской чумы

«Эта история надолго». Как на Беларуси отразится «черный день» российской экономики?

Новые санкции США обернулись для России обвалом фондовой биржи

50 богатейших россиян потеряли за день почти 12 миллиардов долларов. В их числе Олег Дерписка, лишившийся за день больше миллиарда долларов

Правительство России окажет поддержку компаниям, подпавшим под новые санкции США

С прошедшим!

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