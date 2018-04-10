Племянник-милиционер написал заявление на дядю-чиновника

По официальной версии, уже бывший председатель сельского совета стал рассказывать знакомым, что заплатил родственнику, начальнику уголовного розыска Логойского РОВД, тысячу долларов — и тот снял с него обвинения в смертельном ДТП.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 188 «Клевета».

О не совсем обычной истории рассказала пресс-служба УВД Миноблисполкома. Вечером 3 января в деревне Янушковичи машина насмерть сбила человека, водитель скрылся. Сразу подозрения пали на и.о. председателя сельского совета Василия Михайловича (имена и отчества в тексте изменены по этическим соображениям. — Прим.TUT.BY), через несколько дней стало понятно: чиновник не имеет никакого отношения к аварии. Обвинение было предъявлено другому сельскому жителю, вину он не отрицает.

Василий Михайлович продолжил работать в сельском совете, а в марте его освободили от должности. Вскоре он стал фигурантом другого уголовного дела. Чиновника обвинили в клевете.

— Лицам, в отношении которых проводились проверочные мероприятия, были принесены извинения. Однако тот самый представитель местной исполнительной власти по непонятным пока причинам стал распространять информацию сомнительного содержания, касающуюся начальника уголовного розыска Логойского РОВД. В частности, мужчина утверждал знакомым, что с него были сняты обвинения по делу о смертельном ДТП из-за того, что он якобы дал взятку начальнику уголовного розыска, — сообщают в милиции.

В деревне Янушковичи, где произошло ДТП, об этой истории знают многие.

— Коля в тот день по центральной улице вел свою выпившую жену домой, она сильно выпила. Когда поднимал ее с земли, может, она его толкнула или что, в общем, Колю сбила машина, — вспоминает местная жительница. — Деревня есть деревня, разговоры разные ходят. Сначала думали на Василия Михайловича, а потом вроде Олег, он еще совсем мальчишка, ему где-то 21, сам сознался в аварии. Говорят, после ДТП ездил в Минск ремонтировать машину, до этого объяснял: сбил зверя. А эти разговоры про взятку… Это какая-то шутка. Начальник в милиции племянник Василия Михайловича, и у них какие-то свои нехорошие отношения.

Как рассказала TUT.BY жена уволенного чиновника, Василию Михайловичу 54 года, имеет два высших образования, более 30 лет проработал в колхозе на разных должностях, начиная c тракториста и заканчивая председателем. От разговора с журналистом бывший чиновник отказался, зато супруга согласилась прокомментировать сложившуюся ситуацию.

— Начальник уголовного розыска племянник мужа. Не понимаем, что произошло. Лично мой муж с племянником не ссорился, мы даже не общаемся. Он живет в Логойске, мы в деревне. Почему племянник написал заявление на мужа? Загадка. Он указал в заявлении тысячу долларов. Зачем мужу давать взятку, если он невиновен? — эмоционально рассказывает TUT.BY Ольга Николаевна.

По словам женщины, сразу после ДТП Василий Михайлович прошел полиграф, который показал: чиновник не имеет отношения к аварии.

— Муж родился и вырос здесь, его знают как порядочного, честного и нормального человека. Поверьте, если бы сбил человека, то остановился бы. Он грамотный и ответственный, — уверяет Ольга Николаевна. — Потом начались к нему вопросы: почему нет видеорегистратора? Камер в деревне? Почему не остановился, увидев пьяных людей? Он должен возле каждого, кто валяется на обочине, остановиться?

Женщина отмечает, их 9-местная белая Renault Trafic и темно-синяя Peugeot Олега даже внешне отличаются друг от друга, протекторы тоже разные.

— Неправда, будто Олег сам пришел в милицию. Когда услышали, что забрали невиновного человека, объявился человек, который видел ДТП, это он пришел и все рассказал. Хотя до этого люди из Янушкович обсуждали: эта пара валялась на обочине и были живы, когда проехал Василий Михайлович. Это не он сбил человека. А через минут десять за мужем ехал Олег, проверили его машину, и все стало понятно, — продолжает рассказывать Ольга Николаевна.

— Почему вообще возникла тема взятки?

— В деревне стали ходить разговоры, что супруга не посадят, мол, отмажет племянник. Скорее всего, это и стало причиной. Еще друзья звонили мужу, спрашивали: «Как ты там?» Может, в шутку сказал, что дал взятку, поэтому и отпустили.

После того как начальник уголовного розыска написал заявление на дядю-чиновника, последнего задержали на 72 часа. Теперь мужчина на свободе, его имущество арестовано. По информации милиции, во время обыска уже бывшего председателя сельского совета были обнаружены патроны к огнестрельному оружию. Это повлекло возбуждение еще одного уголовного дела по ст. 295 Уголовного кодекса Беларуси (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Санкция предусматривает вплоть до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кстати, в деле о смертельном ДТП точка не поставлена. В разговоре с TUT.BY Олег рассказал, что продолжает работать, суда не было.

— Сказали, пока могу ездить на машине, недавно пришла экспертиза. Что дальше — не знаю, — говорит молодой человек. — Я сам никуда не приходил, меня нашли, вину признаю.