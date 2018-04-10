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Скандалы
10.04.2018
В Витебске мать осужденного устроила травлю подполковнику милиции

Он записал ее угрозы по телефону и обратился в суд.

Начальник отдела по борьбе с организованной преступностью 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Руслан Баязитов написал заявление о привлечении к ответственности матери осужденного лидера преступной группировки за клевету и оскорбления.

Как сообщает «СБ. Беларусь сегодня», сначала женщина писала жалобы в Следственный комитет, прокуратуру и другие учреждения на то, что ее сына якобы незаконно арестовали, а материалы дела сфальсифицировали. Многочисленные проверки, а впоследствии и суд, доказали обратное. После рассмотрения кассаций обвиняемого и его родственников в областном и Верховном судах приговор оставили в силе.

Пришло время конфискации имущества. Мать и бывшая жена осужденного захотели отвоевать дорогой коттедж, заработанный преступным путем, и подали иск. Ответчики — налоговая инспекция, Следственный комитет и МВД. Министерство внутренних дел делегировало в суд своего представителя — Руслана Баязитова.

Сразу после заседания мать преступника устроила настоящую травлю подполковнику: звонила ему самому, его руководству и даже супруге, оскорбляя и обвиняя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью во всех смертных грехах. Но не предусмотрела, что разговоры записывались.

Женщине пришлось официально извиниться и заплатить штраф — по просьбе сотрудника милиции, который был вполне удовлетворен принесенными ему извинениями, он был минимальным.

 
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