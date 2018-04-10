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Общество
10.04.2018
Мария Войтович, Еврорадио
Маршрутчики «продаются» вокзалам. Что меняется для пассажиров

Райисполкомы начали определять операторов, которые заменят (а вернее, дополнят) частных маршрутчиков, занимавшихся междугородними перевозками.

Решения об этом публикует Национальный правовой портал. И надо же такому случиться, все выбранные операторы — государственные.

Практически это значит, что государство устанавливает монополию на междугородние перевозки. Еврорадио созвонилось с представителями операторов, чтобы узнать, как они видят этот бизнес, будут ли допускать к перевозкам ипэшников и сохранят ли удобное для пассажиров бронирование мест по телефону.

— Закон об автомобильном транспорте всегда подразумевал оператора. Раньше его функции исполнял «Миноблавтотранс», — рассказал заместитель директора нынешнего оператора «Миноблпассажиртранс» Вадим Дылько. — Единственное изменение — теперь оператор не имеет права заниматься одновременно двумя видами деятельности. У меня нет ни одной своей машины, ни одного автобуса. Любой человек может заключить с нами договор, если хочет заниматься регулярными перевозками. Затем проведём конкурс в открытых, равных для всех условиях.

О том, сколько частных маршрутчиков уже обратилось к оператору, заместитель директора не рассказывает, ссылаясь на то, что это закрытая информация. А вот в Гомеле нам рассказали всё.

С 26 февраля в Беларуси начали действовать изменения, внесённые в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». Изменены правила междугородних маршруток. Если раньше маршрутка могла собирать и развозить пассажиров по произвольному маршруту, теперь от перевозчиков требуют отправляться с автовокзала (или другого установленного пункта), иметь утвержденные график и маршрут (остановки должны быть только в определённых местах). Отсюда у них появляются новые расходы: например, нужно будет заплатить автовокзалу.

Водители пошли «под вокзал»

— Мы продолжаем получать заявления от перевозчиков, желающих работать в регулярном сообщении, — рассказывает заместитель директора «Гомельоблпассажиртранса» Оксана Дайнеко. — Разрабатываем схемы и расписания движения. Несколько перевозчиков уже начали возить пассажиров. Мы планируем провести конкурсы на эти маршруты.

Зарегистрироваться, проработать три месяца, выиграть конкурс — вот условие, которое выдвинули частным маршрутчикам, чтобы можно было работать дальше. Именно оно стало одной из причин, по которым водители частных маршруток не захотели идти на поводу у государства. Мол, если все частники придут «под вокзал», им банально не хватит места. Кого оставить, будет решать оператор. Остальные останутся без работы.

В «Гомельоблпассажиртрансе» отмечают, что к ним обратилось уже 13 перевозчиков, которые намерены возить пассажиров по 12 маршрутам на регулярной основе. Среди них есть перевозчик, в парке которого 70 машин.

— Мы разрабатывали расписание по четырём направлениям, по которым он будет работать. Это “Гомель-Минск”, “Мозырь-Минск”, “Речица-Минск”, “Рогачёв-Минск”, — отмечает Оксана Дайнеко. — Ещё шесть машин пойдут по направлению “Туров-Минск”, шесть — “Гомель-Мозырь”. По договору, перевозчик платит оператору за организацию работы с каждой маршруткой. Для районов Гомельской области она составит 36 рублей и 5 копеек, для Гомеля — 40 рублей и 44 копейки в месяц. У нас прошла проверка Министерства антимонопольного регулирования торговли. Нас признали монополистом на территории Гомельской области. Наши цены задекларированы в министерстве.

Понятное дело, этот «налог на госоператора» частный перевозчик перенесёт на пассажиров. Но при серьёзных объёмах перевозок это не вызовет существенного подорожания билетов.

Пассажиров можно будет забирать не только с вокзала, но и на остановках по городу

—Мы максимально учитывали пожелания самих пассажиров, которые просили ничего не менять, сохранить то, как у них уже было организовано движение, — продолжает заместитель директора “Гомельоблпассажиртранса”. — Для них ничего не должно измениться. Например, стоимость на междугородние маршруты формируется перевозчиком самостоятельно на основании собственных затрат. Государство не устанавливает никакие предельные тарифы.

Кроме того, в Мозыре переживали, что можно будет садиться только на автовокзале. Мозырьский райисполком пошёл навстречу пассажирам: разрешил ехать по городу и осуществлять посадку и высадку людей при движении на крупных остановках.

Также в Гомеле работают над тем, чтобы билеты можно было заказывать онлайн. Пока что государственный оператор не осилил эту услугу, которую давным-давно реализовали частники.

Новые маршрутчики не составят конкуренцию «старичкам»

Перевозчики, которые работали на регулярных маршрутах раньше, участвовать в конкурсе не обязаны. По окончанию своих договоров они просто подадут заявления на продление работы.

Новые перевозчики подают оператору заявления на конкретный маршрут и периодичность поездок. С учётом их пожеланий и уже работающих перевозчиков разрабатывается новое расписание и схемы движения. Маршруты будут выставлены на конкурс через три месяца после регистрации.

— Есть ещё, конечно, проблемы, — говорит Оксана Дайнеко. — Заявления, которые поступают от перевозчиков, нами рассматриваются в максимально короткие сроки, им выдаётся временное разрешение на работу. Другое дело, что не все обратились. Некоторые продолжают работать в нерегулярном сообщении по схемам, которые были в январе и феврале. Насколько я понимаю, на данный момент Транспортная инспекция их не наказывает. Возможно, у них там тоже какой-то свой план.

 
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