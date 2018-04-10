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Зацепило!
10.04.2018
Семен Печенко
Как Лукашенко вдруг «заметил» проблему, которую власти и создали десять лет тому

Зацепило! И снова сказка про доброго царя.

На встрече с журналистами государственных СМИ глава государства завел разговор о сложностях общения представителей прессы с чиновниками. По его мнению, чиновники должны уметь разговаривать с журналистами и предоставлять им необходимую информацию:

— Я не знаю, как это вы будете делать, но если я услышу или в интернете прочитаю, что чиновник не разговаривает с журналистом и не предоставляет ту информацию, которую должен, и прежде всего основным нашим журналистам и средствам массовой информации, вносите немедленно предложения о его замене. Потому что второй раз будет очень больно для него.

При этом Лукашенко отметил, что порой из-за неумения чиновников прокомментировать какую-то проблемную ситуацию это приходится делать ему, чтобы «расхлебывать эту грязь».

Почему это заявление вызывает двоякие чувства? С одной стороны, отрадно слышать, что на наболевшую проблему наконец-то обратили внимание на самом верху. Но есть и другой момент. Практика отказа от комментариев зародилась не сегодня и даже не вчера. Все эти требования прислать письменный запрос, отказы общаться по телефону («я же вас не вижу, а вдруг вы не тот, кем представляетесь»), ссылки на необходимость получить разрешение на разговор у вышестоящего начальства выполняют роль барьера между чиновников и журналистом более десяти лет.

В 2007-м мне довелось участвовать в семинаре, на котором присутствовали журналисты как государственных, так и независимых СМИ. Когда мы обсуждали актуальные рабочие проблемы, одной из самых популярных оказался именно доступ к официальной информации из первых уст. По словам редактора отдела экономики одной из крупнейших правительственных газет, он испытывал те же проблемы, что и его коллеги из той же «Нашай Нівы»: «Меня иногда просто посылают подальше с моими вопросами!»

На мой вопрос, кто ответственен за то, что чиновники вдруг стали труднодоступны для прессы, коллега многозначительно заметил: «Ну, ты же все понимаешь…» 

Спустя пять лет, в 2012-м, журналисты телеканалов ОНТ и СТВ в открытую заговорили о проблеме общения с чиновниками. На столичном телевидении даже вышел собственный сюжет на эту тему (Смотреть с 18 минуты):

Нужно ли говорить, что тема недоступности руководителей всех рангов регулярно поднимается на семинарах Белорусской ассоциации журналистов.

Как видим, проблема не новая. И вряд ли чиновники стали неразговорчивыми по собственной инициативе. Так что, скорее всего, сегодняшние слова говорят не столько о желании исправить ситуацию, сколько напоминают историю о добром царе и плохих боярах.

 
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