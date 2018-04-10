Что делает президент, когда слышит анекдот про себя. + 2 анекдота

Об этом Лукашенко поведал на встрече с журналистами госСМИ.

Говоря о своем отношении к иронии и самоиронии, глава Беларуси отметил, что это приемлемо в небольшой компании. По словам президента, порой в его присутствии рассказывают и анекдоты про него самого.

— Рассказывают. И я посмеюсь. Если это самоирония или ирония в узком кругу, то да, — добавил он.

Глава государства признался, что в первые годы президентства очень сильно обращал внимание на ту или иную информацию в СМИ о себе, особенно негативного плана.

— По молодости я реагировал на каждый чих, — вспоминает он. — Мне обязательно надо оправдаться.

Однако со временем Лукашенко научился более спокойно и взвешенно реагировать на подобное.

— Самоирония — это сродни самоедству, — выдвинул он неожиданный тезис. — Хотя я от этой черты далеко не избавился. Где-то что-то сказал, кого-то где-то обидел или кого-то с должности снял — это пережить очень тяжело. Поэтому я самоедством занимаюсь. Самоиронией... Ну, у меня не такая жизнь, чтобы часто иронизировать над собой. Вряд ли это самоирония. А ирония — нормально, если она разумная.

Отметим, что еще в 2011 году глава государства попросил рассказать про себя анекдот тогдашнего главу ОНТ Григория Киселя.

Кисель сначала заметно растерялся.

— Может, не надо, — попросил он.

— Ну, расскажи, давай, — настоял Лукашенко.

Зал взорвался хохотом. А многие телезрители впервые услышали смех главы государства в прямом эфире.

Кисель от волнения анекдот забыл, но потом собрался.

— Плывут в лодке Лукашенко, Обама и Медведев. Обама говорит: «Я грести не могу, я глава великой державы». Медведев говорит: «Я тоже не могу грести веслами, я президент великой страны». Лукашенко говорит: «Давайте проголосуем». Тут меняется картинка: в лодке сидит Лукашенко, а Обама и Медведев гребут. И Медведев говорит Обаме: «Опять Лукашенко нас наколол — нас трое, а за него проголосовало четверо.

Впрочем, как известно, недавно Григорий Кисель был уволен с должности главы ОНТ.

Еще один анекдот о Лукашенко публично прозвучал в радиоэфире буквально в начале этого года. Его рассказал оппозиционный политик Сергей Скребец, который баллотировался в депутаты по Плехановскому округу №10.

Получив возможность обратиться к избирателям в радиоэфире, оппозиционный кандидат с юмором подошел к вопросу и обратился к радиослушателям:

«Расскажу вам анекдот.

Собрались как-то Трамп, Путин и Лукашенко и обсуждают, как живут их избиратели.

Трамп говорит:

— Средний американец получает 2 тысячи долларов в месяц. 500 идет на расходы: коммуналка, телефон, телевизор, интернет. Полторы тысячи им остается, на жизнь хватает.

Путин говорит:

— Россиянин в среднем получает 1000 долларов. 500 тратит на коммуналку, телефон, телевизор, интернет. 500 долларов ему остается. Не очень, но хватает на жизнь.

Лукашенко говорит:

— В среднем белорус получает 300 долларов. 500 тратит на накладные расходы, как и у вас. Вот я по ночам не сплю и все думаю: где он еще 200 долларов берет?»