Департамент охраны МВД покупает электромобиль для гольфа

На портале электронных закупок появилась заявка от Департамента охраны МВД Беларуси: организация собирается купить электромобиль стоимостью 35 000 рублей (почти 18 000 долларов).

Из документации на закупку, утвержденной начальником Департамента охраны МВД генерал-майором милиции Сергеем Хоменко, следует, что это будет не обычный электромобиль вроде Geely. В документации сказано: «Электромобиль предназначен для передвижения по закрытой территории и не предназначен для участия в дорожном движении на дорогах общего пользования».

Аккумуляторы должны обеспечивать запас хода не менее чем в 60 километров.

Кроме того, в документе сказано: «Наличие боковых дверей для посадки/высадки водителя и пассажиров не предусмотрено». Это значит, что в кузове (его наличие тоже оговаривается документом) должны быть проемы для свободного доступа людей.

На пятой странице перечислено, кто может поставить требуемый электромобиль: «Путем проведения маркетинговых исследований получена информация в отношении следующих организаций, осуществляющих реализацию подлежащего закупке товара: ООО «Аксиом-групп» г. Минск, ул. Солтыса, 106; ООО «Национальная корпорация развития гольфа», 127 549, г. Москва, Ахтуфьевское шоссе, д. 48, корп. 1».

Компания «Аксиом-Групп» из Минска занимается поставкой автомобильного оборудования: бетоносмесителей, гидроманипуляторов, лесовозного оборудования. Кроме того, на сайте компании нашелся и электромобиль, который подходит под тендерную заявку Департамента охраны.

Это «Элекар 5Е-4» — так называемый гольф-мобиль: электрокар, предназначенный для передвижения по объектам спортивной инфраструктуры, для перевозки болельщиков и спортсменов, для прогулок и экскурсий. Открытый электромобиль может использоваться в закрытых помещениях (аэропорты, вокзалы, торговые центры, складские помещения и т.д.), где существуют требования к передвижению с небольшими скоростями по большим площадям. Свое название этот класс машин получил за то, что такие электрокары часто используют для перемещения между лунками при игре в гольф.

«Элекар 5Е-4»

У модели «Элекар 5Е-4» передний привод и запас хода в 90 километров. Он может перевозить четырех человек со скоростью до 30 км/ч. Похожие гольф-кары продает и ООО «Национальная корпорация развития гольфа».

Автомобиль должен быть поставлен на склад Департамента охраны в деревне Горани Минского района, вблизи гродненской трассы. Здесь находится «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов Департамента охраны МВД Республики Беларусь — единственное учреждение образования страны, которое готовит сотрудников для охранной деятельности. Структура была образована 24 апреля 1993 года на базе бывшей ракетной части Министерства обороны.