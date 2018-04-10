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Общество
10.04.2018
Марина Светлова
Лукашенко рассказал о любимых личных фотографиях

И пообещал их опубликовать.

Об этом глава Беларуси заявил во время встречи с журналистами госСМИ.

— Есть у меня несколько фотографий. Одна из фотографий, она черно-белая, — когда я только стал президентом. В клетчатом пиджаке, микрофоны, улыбающийся президент. Это у меня на Карла Маркса в комнате отдыха. Я ее сохранил, поставил в сторонке. Мне она очень нравится и ценна. Поскольку это после первых президентских выборов, после победы с журналистами разговор. Потом мне нравится фотография с малышом, когда я его учил в хоккей играть. Где мы вдвоем стоим. Он маленький такой с клюшкой, — цитирует слова Лукашенко БЕЛТА.

Президент признался, что личных и государственных фотографий у него достаточно.

— В конце концов, если это интересует наших читателей, мы можем 7−10 таких фотографий опубликовать, — заметил Александр Лукашенко.

Ну а пока, глава государства решает, какие выбрать, «Салідарнасць» нашла фото того периода, о котором упоминал Лукашенко, говоря о своих любимых фотографиях.

Снимков в счастливом клетчатом пиджаке, принесшем победу на выборах 1994 года, несколько. Один из них во время встречи со своими избирателями.

Другой с избирательного участка, на который Лукашенко пришел со своими старшими сыновьями.

Что же касается младшего, то снимков с клюшкой и папой, у него предостаточно. Как известно, Коля Лукашенко активно играет в хоккей и даже получил недавно из рук отца награду.

Коля Лукашенко – главный юный спортсмен страны. Правда или нет?

 
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