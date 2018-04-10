СК: Детского футбольного судью подозревают в распространении порнографии

Следственный комитет подтвердил задержание детского футбольного арбитра и бывшего члена КДК и комитета по этическим вопросам АБФФ Юрия Толкачева.

Его подозревают в распространении порнографии.

— Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя столицы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 343 (Распространение порнографических материалов с использованием глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Беларуси. Он задержан сотрудниками органов внутренних дел 9 апреля. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, с его участием проводятся следственные действия, — рассказали TUT.BY в СК.

Толкачеву грозит до 4 лет лишения свободы.

О задержании Юрия Толкачева стало известно накануне: люди с автоматами и в масках выводили сотрудника АБФФ из здания на проспекте Победителей, 20/3.

Белорусская федерация футбола уже прокомментировала этот инцидент.