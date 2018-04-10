СК: Детского футбольного судью подозревают в распространении порнографии
Следственный комитет подтвердил задержание детского футбольного арбитра и бывшего члена КДК и комитета по этическим вопросам АБФФ Юрия Толкачева.
Его подозревают в распространении порнографии.
— Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя столицы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 343 (Распространение порнографических материалов с использованием глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Беларуси. Он задержан сотрудниками органов внутренних дел 9 апреля. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, с его участием проводятся следственные действия, — рассказали TUT.BY в СК.
Толкачеву грозит до 4 лет лишения свободы.
О задержании Юрия Толкачева стало известно накануне: люди с автоматами и в масках выводили сотрудника АБФФ из здания на проспекте Победителей, 20/3.
Белорусская федерация футбола уже прокомментировала этот инцидент.
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