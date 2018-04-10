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Общество
10.04.2018
Лера Василькова
Вопросик на миллион: «У них там в Администрации нет зеркал?»

Лидеры мнений уже отреагировали на встречу Александра Лукашенко с представителями госСМИ. Напомним, впервые за долгое время на подобного формата мероприятия не приглашено ни одного журналиста из независимых медиа.

Судя по фото с шоу на Макаенка-9 (а накануне Агентство телевизионных новостей анонсировало это мероприятие, как «Интервью – одно на миллион!» – с предложением к белорусам задать свой вопрос «главному человеку страны»), на встрече присутствуют сотрудники БТ и других государственных СМИ, а также звезды эстрады-телеведущие.

Во вторник в студии Белтелерадиокомпании на Макаенка-9 в первой части выступления глава государства, окруженный топами государственных медиа, высказался о декрете №1, информационных войнах, изменениях в Конституции и даже своем рационе питания.

Журналисты из негосударственных медиа в Facebookуже отреагировали на происходящее. Предлагаем избранное.

Анджей Почобут, журналист:

«Хвальба Лукашенко «жесткой диетой» говорит о том, что он давно перед зеркалом не становился. Что, у них там в Администрации нет зеркал? Запретили? Или для него какое-то специальное «худеющее» изготовили?»

Змитер Панковец, журналист:

«Радуюся, што не паклікалі на прэс-канферэнцыі да Лукашэнкі. Бо ну, шчыра, няма да яго ніводнага пытання і ніводнага адказу чуць не хочацца».

Александр Класковский, политический обозреватель:

«Напярэдадні зрабілі псеўдадэмакратычны жэст — звярнуліся да народа: дасылайце «самыя арыгінальныя» пытанні галоўнаму начальніку! А між тым прафесійных журналістаў з недзяржаўных СМІ на сённяшняе шоу не запрасілі.

Бо народныя пытанні лёгка адфільтраваць, а «нячэснага» журналюгу ўжо не выганіш, можа сапсаваць усю абедню.

І потым яны яшчэ будуць казаць, што папраўкі ў закон аб СМІ — дзеля стварэння роўных умоў!»

«Раней да Лукашэнкі запрашалі і «нячэсных» журналістаў, гэтым разам — толькі сваіх. Вось так яны «працягваюць руку апанентам», пра што нядаўна дэкляраваў на «Еўраньюс» Макей».

Дмитрий Растаев, журналист:

…Где tut.by и «Наша нiва»?

На отшибе курят криво.

БелаПАн и «БелГазета»?

Два привета и вот это.

Хватит с нас дурной свободы -

уж не те, простите, годы:

папа стар, ему невмочь

дичь Середича толочь.

 

Пощадите, дети, папу!

(В рот вам каждому по кляпу.)

Вольный мир нам не пример:

наш маяк - СССР.

Наша цель - порядок прежний:

Брежнев, БАМ, стабильность, Брежнев,

снова Брежнев, НАТО - враг,

Брежнев, Брежнев... Как-то так.

 
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