Вопросик на миллион: «У них там в Администрации нет зеркал?»

Лидеры мнений уже отреагировали на встречу Александра Лукашенко с представителями госСМИ. Напомним, впервые за долгое время на подобного формата мероприятия не приглашено ни одного журналиста из независимых медиа.
Судя по фото с шоу на Макаенка-9 (а накануне Агентство телевизионных новостей анонсировало это мероприятие, как «Интервью – одно на миллион!» – с предложением к белорусам задать свой вопрос «главному человеку страны»), на встрече присутствуют сотрудники БТ и других государственных СМИ, а также звезды эстрады-телеведущие.
Во вторник в студии Белтелерадиокомпании на Макаенка-9 в первой части выступления глава государства, окруженный топами государственных медиа, высказался о декрете №1, информационных войнах, изменениях в Конституции и даже своем рационе питания.
Журналисты из негосударственных медиа в Facebookуже отреагировали на происходящее. Предлагаем избранное.
Анджей Почобут, журналист:
«Хвальба Лукашенко «жесткой диетой» говорит о том, что он давно перед зеркалом не становился. Что, у них там в Администрации нет зеркал? Запретили? Или для него какое-то специальное «худеющее» изготовили?»
Змитер Панковец, журналист:
«Радуюся, што не паклікалі на прэс-канферэнцыі да Лукашэнкі. Бо ну, шчыра, няма да яго ніводнага пытання і ніводнага адказу чуць не хочацца».
Александр Класковский, политический обозреватель:
«Напярэдадні зрабілі псеўдадэмакратычны жэст — звярнуліся да народа: дасылайце «самыя арыгінальныя» пытанні галоўнаму начальніку! А між тым прафесійных журналістаў з недзяржаўных СМІ на сённяшняе шоу не запрасілі.
Бо народныя пытанні лёгка адфільтраваць, а «нячэснага» журналюгу ўжо не выганіш, можа сапсаваць усю абедню.
І потым яны яшчэ будуць казаць, што папраўкі ў закон аб СМІ — дзеля стварэння роўных умоў!»
«Раней да Лукашэнкі запрашалі і «нячэсных» журналістаў, гэтым разам — толькі сваіх. Вось так яны «працягваюць руку апанентам», пра што нядаўна дэкляраваў на «Еўраньюс» Макей».
Дмитрий Растаев, журналист:
…Где tut.by и «Наша нiва»?
На отшибе курят криво.
БелаПАн и «БелГазета»?
Два привета и вот это.
Хватит с нас дурной свободы -
уж не те, простите, годы:
папа стар, ему невмочь
дичь Середича толочь.
Пощадите, дети, папу!
(В рот вам каждому по кляпу.)
Вольный мир нам не пример:
наш маяк - СССР.
Наша цель - порядок прежний:
Брежнев, БАМ, стабильность, Брежнев,
снова Брежнев, НАТО - враг,
Брежнев, Брежнев... Как-то так.