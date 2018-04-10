Похоже, вот он — главный вопрос для президента!

У Лукашенко спросили о его диете. Он рассказал подробно.

Александр Лукашенко, встречаясь с журналистами госСМИ, ответил и на вопросы, пришедшие на почту Белтелерадиокомпании от интернет-пользователей.

Были среди них и про Куропаты, и про БНР. Но первое место по актуальности по праву можно присудить пользователю, задавшему вопрос о диете главы государства.

Лукашенко с удовольствием рассказал, чем питается.

— Три яйца утром, в обед — мясо, вечером — рыба, сколько хочешь. Жесткая диета, белковая, — заявил глава Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Ну а между основными приемами пищи — небольшие перекусы.

Впрочем, об эффективности данной диеты можно судить по комплекции главы государства.

При этом, по словам Лукашенко, вместе с правильным питанием он еще и занимается спортом — около двух часов в день.

Что касается самих продуктов, то глава государства уверен, что питается тем же, что и все белорусы (ну-ну!).

— Я ем то, что едите и вы, только в совсем малых количествах, — заявил Лукашенко.

Ну а пока народ смахивал слезу умиления, Лукашенко поведал, что любит сравнивать, как один и тот же продукт производят на разных предприятиях страны. А покупает он их в обычных магазинах, иногда и на Комаровском рынке.

— Счастлив, что у нас в Беларуси абсолютно безопасное питание, — заявил он.

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