«Пора заканчивать эту волтузню на костях». Глава Беларуси — о Куропатах и БНР

Александр Лукашенко, встречаясь с журналистами госСМИ, ответил и на вопросы, пришедшие на почту Белтелерадиокомпании от интернет-пользователей.

Один из них касался Куропат и того, что планируется создать на месте урочища. Лукашенко заверил, что год или полтора назад поручил своей Администрации разобраться с этим вопросом и анонсировал, что это будет место «для души».

— Пора заканчивать эту волтузню на костях. Вы затянули представление президенту макета этого урочища. Положите мне на стол документы, чтобы я мог утвердить и мы создали там место для души, — цитирует его слова БЕЛТА. — Надо оперативнее закончить это, привести в порядок этот лес, урочище, поставить самый простой памятник, или часовню, или еще что-то — мы примем решение. Чтобы человек, который соболезнует семьям и страдает, что погибли люди, пришел туда, принес цветы.

Лукашенко заметил, что вопрос о Куропатах был политизирован с самого начала своего появления, таковым остался и сейчас.

— Меня это не устраивало и сейчас не устраивает. Там погибли люди.

Он констатировал, что есть несколько версий о случившихся в этом месте трагических событиях. По одной из них, в Куропатах советские власти расстреливали репрессированных белорусов, по другой — там устраивали расправы над гражданами немцы во время Великой Отечественной войны. И сегодня, по словам президента, уже не так важно, кто был виновником той трагедии, ведь результат один — погибли люди.

— Люди, которые там, хотят покоя. Им не нужна эта пляска на костях, — убежден Лукашенко.

Он рассказал, что каждый день и не единожды проезжает мимо Куропат.

Вместе с тем глава государства тогда подчеркнул, что недопустимо использовать данную тему в политических целях.

— Чего топчемся по костям и делаем на этом политику? — сказал он.