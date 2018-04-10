Лукашенко об изменении Конституции: Часть функций должна перейти от президента другим ветвям власти
Но… когда-нибудь попозже.
На встрече с журналистами Александр Лукашенко, комментируя перспективы внесения изменений, заявил, что не исключает передачи части функций от президента другим ветвям власти.
Правда считает, что момент для изменения Конституции еще не наступил.
— Считаю, что некоторые функции от президента должны перейти к другим ветвям власти, — отметил глава государства, подчеркнув, что надо усилить роль исполнительной власти. — Знаю точно, что этот момент еще не наступил.
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