Лукашенко об изменении Конституции: Часть функций должна перейти от президента другим ветвям власти

Но… когда-нибудь попозже.

На встрече с журналистами Александр Лукашенко, комментируя перспективы внесения изменений, заявил, что не исключает передачи части функций от президента другим ветвям власти.

Правда считает, что момент для изменения Конституции еще не наступил.

— Считаю, что некоторые функции от президента должны перейти к другим ветвям власти, — отметил глава государства, подчеркнув, что надо усилить роль исполнительной власти. — Знаю точно, что этот момент еще не наступил.

«Видимо, на референдуме предложат разрешить баллотироваться в президенты с 12 лет»

На прошлой неделе о возможности референдума проговорилась председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Как Лукашенко хочет изменить Конституцию?

Лукашенко: «СМИ одним ударом могут подмять так, что становится страшно»