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Комментарии
10.04.2018
ЪЪ: «Нам с вами долголетие точно не грозит»

Главный редактор российского Telegram-канала «Дабл Ять» комментирует любопытные данные о пенсиях в разных странах (Беларусь в таблице WEF, отметим, не рассматривается).

«За утренней чашкой кофе увлекся чтением статьи WEF о пенсиях (да, я уже не молод).

В материале приводится статистика пенсий в различных странах, соотнесенная со средними зарплатами. Самое удивительное то, что есть страны, в которых пенсии превышают средний заработок либо равны ему:

Нидерланды - 101%

Турция - 102%

Хорватия - 129%

Да-да, я тоже обалдел. Теоретически в Хорватии после выхода на пенсию есть шанс получать почти на 30% больше, чем на работе.

Индия (99%), Португалия (95%), Италия (93%) тоже не очень далеко отстали в этой гонке.

Россия находится в конце этого рейтинга — наши пенсионеры могут рассчитывать лишь на 39% от средней зарплаты.

После нас идут: Польша (38%), Мексика (25%), Великобритания (24%), Южная Африка (17%).

И в качестве вишенки на торт: в статье указывается на то, что в странах на вершине рейтинга люди живут в среднем на 8-11 лет дольше.

Нам с вами долголетие точно не грозит».

 
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