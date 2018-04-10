Cенатор из США, потерявшая на войне обе ноги, стала матерью в 50 лет

В 2012 году Тэмми Дакуорт стала первой женщиной-инвалидом, избранным в Сенат. Теперь она еще и одна из десяти женщин в истории США, которые родили ребенка, занимая выборный пост.

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Девочку назвали Мейли Перл Боулсби, в честь бабушки Дакуорт, работавшей медсестрой во время Второй мировой войны, сообщает ВВС.

Мейли - вторая дочь Дакуорт. Младенец родился в больнице в пригороде Вашингтона.

- Родительство касается не только женщин. Это вопрос экономики, который касается всех родителей - женщин и мужчин - одинаково, - заявила сенатор по случаю рождения дочери. - Как бы ни было сложно нести груз материнства, я - не единственная в мире работающая мать, а мои дети вдохновляют меня на то, чтобы работать больше и защищать интересы трудящихся семей.

В марте сенаторы из обеих партий отметили будущее рождение ребенка Дакуорт в здании Капитолия. Сама Дакуорт в интервью газете Chicago Sun-Times призналась, что забеременеть во второй раз ей удалось с трудом после нескольких циклов искусственного оплодотворения и выкидыша.

Со старшей дочерью на открытии сессии Конгресса США

Первый ребенок Дакуорт, девочка Абигейл, родилась в 2014 году.