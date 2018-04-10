«Снимай, дружище!» Гаишники задерживают в Чижовке нетрезвых парней, а те отбиваются. Видеофакт

В субботу днем на линию «102» поступил звонок: минчанин сообщил, что во дворе дома по улице Уборевича на автомобиле Mercedes ездит пьяная компания.

На место прибыл экипаж ГАИ. По официальной информации, во время выяснения обстоятельств двое парней из Mercedes нанесли удары сотрудникам Госавтоинспекции. Все закончилось задержанием с применением силы.

— В машине в тот момент находилось три человека. Также в салоне была наполовину пустая бутылка водки, а у молодых людей имелись явные признаки алкогольного опьянения, — рассказали в Госавтоинспекции, сообщает onliner.by.

Один из парней был за рулем. Отвечая на вопросы ГАИ, он пояснил, что машиной не управлял, до него за рулем сидел друг, который ушел. Назвать фамилию этого друга парень отказался. Документов на машину у него не было. «Машина бабушкина», — сказал инспекторам молодой человек.

Сотрудники ГАИ стали выяснять, кому на самом деле принадлежит автомобиль.

— Пассажиры авто также вышли из салона. Они вели себя вызывающе, агрессивно, выражались с использованием нецензурной лексики. Один из них при этом попытался уйти. Инспектор задержал его за руку, однако после этого парень нанес сотруднику удар по лицу. Когда его задерживали, другой пассажир нанес офицеру ГАИ удар по голове, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате оба мужчины (1988 и 1991 года рождения) были задержаны и доставлены в отдел милиции. Медосвидетельствование подтвердило, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения: 1,6 и 2,5 промилле.

Момент задержания попал на видео, причем съемка велась с двух сторон.

Материалы переданы в Следственный комитет, проводится проверка.