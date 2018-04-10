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Скандалы
10.04.2018
Салiдарнасць
Федерация футбола выступила с заявлением по поводу задержания арбитра Толкачева

«Не связано с выполнением договорных обязательств перед АБФФ».

Белорусская федерация футбола выступила с официальным заявлением о задержании детского футбольного арбитра и бывшего члена КДК и комитета по этическим вопросам АБФФ Юрия Толкачева.

Напомним, о задержании Юрия Толкачева стало известно накануне. Корресондент сайта footbik.by оказался свидетелем сцены, когда люди с автоматами и в масках выводили сотрудника АБФФ из здания на проспекте Победителей, 20/3.

— Лица, причастные к задержанию, порекомендовали нам воздержаться от фото- и видеосъемки, но на словах отметили, что Юрий Иванович подозревается в серьезном преступлении. И даже озвучили — в каком. Однако, считаем, что предавать огласке эту информацию преждевременно, пока человеку не предъявлены официальные обвинения, — отметил корреспондент footbik.by.

Юрий Толкачев входил в состав КДК и комитета по этическим вопросам АБФФ, но был исключен из него после скандального «дела Веремко».

Белорусская федерация футбола подтвердила задержание Толкачева и выступила с официальным заявлением.

«В связи с появившейся в СМИ информацией о задержании внештатного работника АБФФ Юрия Толкачева считаем необходимым прояснить ситуацию, — отмечает в сообщении на сайте Федерации. — По имеющейся у нас информации, причина задержания не связана с выполнением им договорных обязательств перед АБФФ».

Отмечается, что АБФФ всегда отрицательно относилась к любым формам противоправных действий и готова к сотрудничеству с правоохранительными органами, с которыми находится в тесном взаимодействии.

«При этом пока не будут предъявлены официальные обвинения, а степень вины не будет определена в судебном порядке, мы не можем говорить об участии человека в том или ином правонарушении. В связи с этим представителям средств массовой информации следует обращаться за дальнейшими комментариями в пресс-службы соответствующих инстанций», — говорится в сообщении пресс-службы АБФФ.

 
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