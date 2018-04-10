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Общество
10.04.2018
Кирилл Иванов
«Новое шоу на БТ: задай один вопрос президенту и получи бесплатно три вопроса от КГБ!»

Что пользователи Байнета думают о встрече Лукашенко с жуналистами и «самом оригинальном вопросе» — обзор мнений.

10 апреля Александр Лукашенко встретится с представителями крупнейших государственных средств массовой информации. Свой вопрос главе государства могут задать и простые граждане. Для этого интернет-пользователям нужно отправить его на адрес электронной почты Белтелерадиокомпании.

Самый оригинальный вопрос для Лукашенко

Тем временем, встречу с журналистами и возможность задать «самый оригинальный вопрос» уже обсуждают на форумах и в соцсетях. Предлагаем избранные моменты.

Журналист Дмитрий Растаев, Facebook:

«Новое шоу на БТ: задай один вопрос президенту и получи бесплатно три вопроса от КГБ!»

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Вопросы будут тщательно отобраны, а те, кто задает, тщательно проверены?»

«Смешно. Даже если острый вопрос попадет в эфир, он все равно, как обычно, нальет воды и конкретно и по существу не ответит, как это уже было неоднократно. Не привык он слушать неудобные вопросы».

«Например, почему не соблюдается конституция Республики Беларусь?»

«Почему в РБ нет сменяемости власти?»

«У меня один вопрос: завтра по ул. Макаёнка можно будет проехать/пройти/проползти? Чертовски хочется добраться до метро Московская и доехать до работы, чтобы там ударным трудом... Ну, вы знаете!»

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Вострымі пытаннямі будуць «Ці любіце вы ездзіць на ровары?», «Якія дранікі вам больш смакуюць, са смятанай ці падліўкай?», «А каторай гадзіне Коля кладзецца спаць?»

«Поздновато, когда жареным запахло. Это уже мало кому интересно. Следует готовиться отвечать за все те решения, за предыдущие 25 лет, которые и привели к нынешнему катастрофическому положению страны и общества».

«Тэатр аднаго актора».

 
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