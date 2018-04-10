МАЗ и китайский Weichai начали строить моторный завод под Минском

«Добро» дал Лукашенко еще во время визита в Китай.

В индустриальном парке «Великий камень» началась активная стадия строительства нового моторного завода. Совместное предприятие МАЗ и Weichai должно быть запущено до конца года.

Первый камень в основание совместного предприятия заложили в сентябре прошлого года. Около полугода ушло на подготовительные работы: разработку проектной документации, проведение экспертизы и согласование технических вопросов.

Строители практически подготовили площадку для возведения объектов завода. Генподрядчиком выступает компания CAMC Engineering.

— Так сложилось, что МАЗ работает по кооперации с несколькими поставщиками моторов. Иметь собственные двигатели – прежде всего, стратегическая задача для нас», – признался гендиректор ОАО «МАЗ» Дмитрий Катеринич.

Проект, по его словам, не так давно получил одобрение и поддержку у председателя КНР Си Цзиньпина.

По случаю начала строительства завода на стройплощадке прошла торжественная церемония. Для этого в Беларусь, в частности, прилетел вице-президент корпорации Weichai Сью Хонг.

Совместное предприятие «МАЗ-Вейчай» будет работать как резидент, пользуясь льготами и преференциями, предусмотренными Указом главы государства № 166 от 12 мая 2017 года. Владельцем завода выступит ООО «МАЗ-Вейчай», созданное Минским автозаводом (30%) и Weichai (70%). Уставной фонд китайская корпорация и МАЗ сформируют в форме прямых инвестиций.

На заводе планируется выпускать дизельные двигатели для грузовиков, автобусов и спецмашин. Проектная мощность – до 20 тыс. моторов в год. Предприятие рассчитывает обеспечить потребности не только белорусского автопрома, но и поставлять около 30% продукции на рынки стран СНГ и дальнего зарубежья.

Возможность совместно построить моторный завод в Беларуси впервые обсуждалась в 2016 году во время визита Главы государства в Китай. Тогда был подписан меморандум о сотрудничестве, предполагающим организацию производства дизельных двигателей в Беларуси.