Пьяная девушка-водитель в Пинске врала гаишникам, что беременна, и просила отпустить

Не поверили. Алкотестер показал 1,5 промиле.

7 апреля сотрудники отдела ГАИ Пинского ГОВД остановили автомобиль марки «Мерседес», за рулем которого находилась молодая женщина. Ее физическое состояние вызвало подозрение у инспектора ГАИ, сообщает сайт Госавтоинспекции Брестской области.

Медицинское освидетельствование подтвердило: девушка действительно была пьяна. В ее крови обнаружено было 1,5 промилле.

При этом 23-летняя пинчанка, пытаясь избежать наказания, уверяла инспекторов, что находится на 4-ом месяце беременности и просила отпустить ее домой.

Сотрудники не поверили. В отношении девушки был составлен протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения. Ей грозит штраф и лишение прав на три года.