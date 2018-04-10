Романчук: «Шухер. Готовимся. «Чёрные лебеди» в пути»

Экономист о том, как власти профукали прекрасные возможности и теперь нам всем надо готовится к худшему.

«Шухер. Готовимся. «Чёрные лебеди» в пути, — пишет на своей странице в Фейсбуке экономист Ярослав Романчук.

Для Беларуси начинается распад СССР-2.0. Угроза потери товарных рынков России, резкое снижение платёжеспособного спроса на белорусские товары, валютная война со стороны Центрального банка РФ (девальвация RUR-рубля), усиление российского изоляционизма и вполне вероятно ухудшение коммерческих возможностей белорусских коммерческих компаний, которые имеют связи с попавшими под санкции российские структуры.

У белорусских властей было более 20 лет, чтобы провести диверсификацию экономики. Белорусские власти профукали прекрасные возможности, когда была накоплена подушка имущественной безопасности, когда был высоким спрос на активы, а в мире было много дешёвых денег. Белорусские VIP-распорядители чужого предпочли идти по проторенному пути, который в итоге оказался глубокой колеёй.

В середине 1990-х белорусские власти делали ставку на ёмкий российский рынок, дешёвые энергоресурсы, льготные российские кредиты и всеобъемлющую политическую, информационную и дипломатическую поддержку. Ставка с лихвой себя оправдала в период 1995 – 2014 гг.

В 2018 году уже нет той России, с которой А. Лукашенко создавал Союзное государство и ЕАЭС. Есть нео-империя, руководство которой делает ставку на милитаризм, жёсткий протекционизм, активное использование силы для достижения целей олигархата, действующего в партнёрстве с силовиками и монополистами. И вот шутки для этой России закончились. Запад годами вытирал сопли, делал перезагрузки, пачками принимал резолюции всевозможных конференций. А в это время грузинская война, захват Крыма, война на Востоке Украины, сирийская война и использование химического оружия, сбитый малазийский Боинг MH17, целая серия загадочных убийств изощрёнными военными ядами – даже для Европы – нежинки, заболевшей политкорректностью, это слишком. Тем более для резкого эмоционального Д. Трампа.

Период словесного поноса подошёл к концу. Время заявлений, предостережений, дипломатических протестов и реверансов ушло. Начался политический, финансовый сезон №1 «Запад против Кремля: начало. Санкции». Приняты беспрецедентные жёсткие меры против целого ряда российских миллиардеров и компаний. Говорят, что это только начало. VЭто не только металлы, деньги минус. Это минус по инвестиционным проектам внутри России, по коммерческим связям с российскими бизнесменами, которые стали токсичными. Высокая вероятность, что и российская нефтянка станет ядовито токсичной, с вытекающими для российского бюджета и экономики последствиями.

Не успели высохнуть чернила от решения Администрации Трампа, а российскую экономику уже трясёт. Пошёл пробивать минимумы RUR-рубль. Российский фондовый рынок уже потерял более 10%. Коммерческие проекты Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга упали и едва ли отожмутся. Российское правительство уже обещало компенсировать лицам в списке американских санкций потери от американских санкций. А это отвлечение десятков миллиардов долларов из бюджета или госбанков. Вкупе с оттоком капитала из России, огромными военными расходами, жёстким торговым протекционизмом гарантирует стагнацию и даже рецессию экономики. Кремль уже заявил о необходимости повысить налоги. Это значит, что российская экономика неизбежно попадёт в рецессию. Можно, конечно, попробовать стимулировать её рублёвой эмиссией. Можно конфисковать вклады – во имя борьбы «за светлые идеалы» Кремля. Можно ввести ещё больше запретов на импорт товаров, на денежные переводы. Но всё это поможет российской экономики, как мёртвому припарка.

Для Беларуси происходящее в России критически важно с точки зрения динамики наших экономических процессов. Рецессия российской экономики – это гарантия рецессии белорусской, причём ещё более глубокой. Если не во второй половине лета, то точно осенью стоит ожидать резкого ухудшения состояния внешней торговли, потери валютной выручки и накопления токсичных активов внутри страны. Это значит резкое ухудшение состояния крупных промышленных предприятий, которые в начале года увеличили объём выпуска более чем на 10%. Это резкое давление на BYN-рубль, необходимость ускорения девальвации, как вынужденная мера по адаптации к слабеющему RUR-рублю.

Кремлю сейчас не до финансовой поддержки белорусской госплановой экономики. Пришло время логики военных времён. Пришло время окопов в информационной, гибридной, товарной, финансовой и сырьевой войны. Беларусы со своим мировоззренческим «лишь бы не было войны» представляются пацифистами вчерашнего дня. Война идёт. Набирает обороты. Нас неизбежно накроет. Главное, чтобы только не в военном плане. Критически важно сегодня думать о том, как, с чем войти в поствоенный мир. Ибо этот мир будет принципиально отличаться от того, который мы имели в 1990-ых, когда под фанфары начинали проекты «Союзное государство» и «Таможенный союз».