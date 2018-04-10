Постпред США в ООН: кровь сирийских детей — на руках России

На экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с предполагаемой химической атакой в пригороде Дамаска, представитель США Никки Хейли заявила, что Россия виновата в гибели мирных жителей в Сирии.

Заседание было созвано по инициативе девяти членов организации - Великобритании, Франции, США, Польши, Нидерландов, Швеции, Кувейта, Перу и Кот-д'Ивуара.

Запад обвиняет режим сирийского президента Башара Асада в применении химического оружия против мирного населения на территории Думы - одного из населенных пунктов Восточной Гуты в пригороде Дамаска.

Сообщалось о гибели десятков людей. У всех погибших были симптомы, указывавшие на применение химических отравляющих веществ.

Россия заявила, что доказательств химической атаки нет. Власти Сирии сочли обвинения в адрес сирийской армии неубедительными.

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение по сирийскому вопросу до 12 часов среды по времени Восточного побережья.

Русская служба Би-би-си собрала основные заявления, прозвучавшие в ходе экстренного заседания Совбеза ООН.

ООН: данные невозможно проверить

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стефан де Мистура открыл заседание Совбеза по видеосвязи из Женевы, заявив, что в Восточной Гуте — регионе, контролируемом оппозицией, во время атак правительственных войск были убиты по меньшей мере 1700 человек. По его словам, десятки людей пострадали от осколочных ранений и в районах, контролируемых правительством.

По словам Мистуры, который сослался на данные неправительственных организаций, у сотен людей в сирийской Думе были обнаружены симптомы, схожие с реакцией на применение химического оружия. Спецпосланник заявил, что у ООН нет возможности проверить достоверность этой информации.

— Мы обеспокоены тем, что было использовано химическое оружие, - отметил он. — Поступила информация, что погибли по меньшей мере 45 человек и сотни были ранены.

По его словам, информация об использовании химических веществ вызывает чрезвычайное беспокойство.

— Некоторые государства выражали подозрение в том, что правительство Сирии ответственно в предположительной химической атаке. Но также другие государства, в том числе правительство Сирии, поставили под вопрос достоверность этих обвинений и заявили, что атаки были постановочными или являлись провокацией. Это еще одна причина для тщательного, независимого расследования, — сказал спецпосланник ООН.

Россия: сообщения о химической атаке - дезинформация

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в ходе заседания обвинил Вашинтон, Париж и Лондон в намеренной конфронтации против Сирии, Ирана и России. По его словам, три западных государства «взяли курс на нагнетание международной напряженности» в отношении Москвы и Дамаска.

По его словам, «после освобождения Думы были направлены российские специалисты по радиологической, химической и биологической защите для сбора данных, которые взяли пробы грунта, которые показали отсутствие хлористых и нервно-паралитических веществ».

Небензя отметил, что были опрошены местные жители и медики: «Тела погибших не обнаружены, а в больницы с симптомами отправления зарином и хлором никого не доставляли».

Представитель России настаивает: никакой химической атаки в Сирии не было, отношение Запада к Москве он назвал хамством, а действия Вашингтона, Парижа и Лондона — воинственной риторикой.

Небензя также заявил, что Москва и Дамаск готовы способствовать расследованию ОЗХО, представителей которой он пригласил приехать в Сирию и гарантировал им поддержку и содействие со стороны сирийских и российских властей.

По его словам, сирийскими правительственными войсками были обнаружены многочисленные подпольные кустарные цеха по производству химического оружия.

— О том, что химическая провокация может случиться, предупреждали сами сирийцы, было завезено соответствующее оборудование. На складах оппозиционеров находились контейнеры с токсичными химикатами, предположительно с хлором, с фосфорорганическими соединениями, был промышленный комплекс для синтеза отравляющих веществ и химикаты для производства, только с начала этого года оппозиция несколько раз пользовалась химоружием, — сказал Небензя.

Нидерланды: мы ответственны перед жителями Сирии

Постоянный представитель Нидерландов во время своего выступления в рамках заседания СБ ООН ни разу не назвал Россию, упоминая ее как «постоянного члена Совбеза».

По его словам, в ситуациях, подобных сирийской, недопустимо, чтобы постоянный член использовал свое право вето и блокировал принятие решения по этому вопросу в течении многих месяцев в силу его поддержки сирийского режима.

Россия — один из шести постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето, ее представители блокировали все резолюции, связанные с осуждением действий официального Дамаска.

США: руки России - в крови сирийских детей

Постоянный представитель США в ООН Ники Хейли заявила о готовности Вашингтона отреагировать на ситуацию в Сирии, вне зависимости от решения Организации Объединенных Наций.

— Совет Безопасности либо выполняет свои обязанности, либо демонстрирует абсолютную неспособность защитить сирийский народ. США отреагируют в любом случае, — сказала она.

Хейли подчеркнула: она не ставит под сомнение информацию о химической атаке в Сирии. Ее организатора она назвала чудовищем: «Соединенные Штаты полны решимости сделать так, чтобы монстр, который применил химическое оружие против сирийских детей, понес наказание».

Дипломат также отметила, что уже говорила об ужасах химических атак в 2017 году и, описывая в Совете Безопасности ООН вид мертвых сирийских детей, «молилась, чтобы это никогда не пришлось делать вновь».

По ее словам, нет смысла говорить об этом снова — после ее прошлогоднего доклада «ни одно правительство не должно было бы иметь дела с Сирией». Хейли также заявила, что «руки России — в крови сирийских детей, а иранские силы делают остальную грязную работу».

— Мы требуем восстановить профессиональный и беспристрастный механизм, который расследовал бы химические атаки в Сирии, в том числе нападение в выходные, — заявила Хейли. — Обструкционизм России не должен держать нас в заложниках, когда случаются такого рода вещи.

Франция: при молчаливом согласии России

Постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр заявил, что благодаря общему механизму расследования (ОЗХМ и Организации Объединенных Наций - прим. Би-би-си) нет никаких сомнений в том, кто стоит за этими нападениями: «Только сирийские вооруженные войска и их союзники могли изготовить такие сложные боевые вещества и использовать их».

По его словам, он располагает информацией о 50 пострадавших и тысяче раненых, но эти цифры, отметил Делатр, наиболее вероятно, будут расти. По словам Делатра, химическая атака - удобнее, чем ковровая бомбардировка, а для ее осуществления использовался хлор.

Дипломат заявил, что общий механизм расследования ООН и ОЗХО обнаружил использование хлора и зарина как минимум в четырех случаях.

По словам Делатра, во время химической атаки в районе Дамаска были замечены российские самолеты.

— Таким образом, — отметил он, — это нападение было сделано либо с молчаливого согласия Москвы, либо в ее присутствии. Ни один сирийский летательный аппарат не поднимается в воздух без информирования российских союзников. Эти атаки были совершены либо с молчаливого или ясного согласия России, либо вопреки ее несогласию и военному присутствию.

Великобритания: Россия загнала себя в угол

Постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс отметила, что в то время как на Совете Безопасности лежит особая ответственность в разрешении сирийского кризиса, только один постоянный член СБ блокирует действия СБ.

По словам Пирс, установить, кто виновен в использовании химического оружия в Сирии, можно только с помощью расследования. Она отметила, что предложение России об отправке представителей ОЗХО — идея, достйная реализациии - при условии, что миссия получит свободу действий и свободу передвижения.

— Только расследование сможет установить, кто ответственен за использование химического оружия и открыть путь к привлечению виновных к ответственности. Мы заинтересованы в российском предложении, чтобы миссия по установлению фактов ОЗХО посетила бы Думу под защитой российских сил.

Пирс назвала российскую критику действий США, Франции и Великобритании попыткой развернуть дискуссию и начать диспут между Востоком и Западом, выставив себя в роли жертвы.

Постпред Великобритании также отметила: «В Солсбери по делу Скрипалей ведется тщательное расследование, по Сирии расследование не ведется. Британское правительство защищает свое население, российское — нападает на своих с помощью отравляющих веществ».

По словам Пирс, у Лондона нет желания загонять Россию в угол, потому что «она сама себя туда загнала».

Сирия: кризис в Совбезе ООН

Представитель США Ники Хейли демонстративно покинула заседание вместе со всей делегацией во время выступления постпреда Сирии при ООН Башара Джаафари. Большую часть выступления представитель Дамаска обращался к США, полемизируя с пустым креслом американского дипломата.

Он отметил, что США проявили неуважение к Сирии, угрожая властям и спонсируя сирийских боевиков. Он также потребовал от США опубликовать результаты присутствия оружия массового поражения в Ираке. Джаафари обвинил США, Великобританию и Францию в том, что они основываются на сфабрикованной информации.

— США, Великобритания и Франция с такой готовностью проводят одну встречу за другой, основанные на сфабрикованной информации. Это часть глубокого кризиса, которому мы стали свидетелями. И они хотят вовлечь в этот кризис другие страны-члены СБ ООН, — сказал он.

По словам Джаафари, Сирия не обладает химическим оружием и осуждает его применение:

— Сирийская Арабская Республика вновь подчеркивает, что не обладает никаким химическим оружие, включая хлорин. Мы вновь осуждаем использование химического оружия в любой время, в любом месте и при любых обстоятельствах.

Сирийский представитель также обвинил Доху, Анкару, Эр-Рияд, Лондон, Париж и Вашингтон в том, что из-за них «Исламское государство» и десятки других организаций получили доступ к тоскичным химическим веществам.

По его словам, Сирия готова оказать содействие миссии ОЗХО для работы на месте инцидента в Восточной Гуте, и рассчитывает, что она будет направлена как можно скорее.