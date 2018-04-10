Немного похолодает, местами ожидаются дожди

Прогноз погоды на ближайшие дни.

10 апреля ожидается переменная облачность. Днем преимущественно в северо-восточных районах страны кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, днем с переходом на западный. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +15..+21°С, по юго-западу до +24°С. Атмосферное давление днем существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра.

11 апреля похолодает. В отдельных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +10..+15°С; в южных районах ночью +9..+12°С, днем +16..+20°С.

12 апреля ночью и утром в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..+5°С, максимальная днем +10..+16°С; в южных районах ночью +6..+10°С, днем +17..+19°С.