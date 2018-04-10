Скандал в доме футбола: задержан детский арбитр

9 апреля в Доме футбола задержан детский арбитр Юрий Толкачев.

Об этом сообщил footbik.by: «Наш корреспондент невольно стал свидетелем сцены, когда сотрудника АБФФ выводили из здания на проспекте Победителей, 20/3 люди с автоматами и в масках. Лица, причастные к задержанию, порекомендовали нам воздержаться от фото и видеосъемки, но на словах отметили, что Юрий Иванович подозревается в серьезном преступлении».

Юрий Толкачев прославился на всю футбольную Беларусь в 2017 году. Скромный клерк Белорусской федерации футбола едва не повлиял на итоги чемпионата страны. Во многом усилиями Толкачева, который являлся членом дисциплинарного комитета АБФФ, борисовский БАТЭ был лишен трёх очков. Если бы это решение впоследствии не отменил апелляционный комитет федерации, чемпионом, скорее всего, стало бы минское «Динамо».

Впрочем, задержан Толкачев явно не за тот эпический случай. Официальные разъяснения на сей счет ожидаются в ближайшее время.