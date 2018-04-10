«Попали» на $ 4 млн. Почему провалился амбициозный проект по выращиванию африканского сома

Крупные инвестиции в амбициозный проект по индустриальному рыбоводству обернулись невозвратным кредитом для «Белагропромбанка».

В конце марта состоялись последние, седьмые по счету торги по продаже обанкротившегося предприятия «Ясельда» по промышленному выращиванию африканского сома в Белоозерске. Как и все предыдущие, они не дали результата по причине отсутствия заявок. После этого собрание кредиторов (94 % голосов принадлежит основному кредитору - «Белагропромбанку») приняло решение о передаче предприятия как имущественного комплекса банку в счет погашения его требований.

Об этом «Вечерку» проинформировал антикризисный управляющий Алексей Райко. Независимо от того, как банк распорядится непрофильным активом, очевидно, что он понес крупные потери. Остается загадкой: куда, по закону сообщающихся сосудов, ушло более 4 млн долларов?

«Равных «Ясельде» предприятий в СНГ нет»

Современные производственные корпуса ИООО «Рыбоводное хозяйство "Ясельда"» с израильскими и американскими инвестициями появились в 2012 году на окраине Белоозерска, рядом с Березовской ГРЭС. Предприятие вошло в государственную программу развития рыбохозяйственной деятельности на 2011-2015 гг. как наиболее значимый инвестпроект. Его «благословил» тогдашний премьер-министр Михаил Мясникович, который побывал на объекте.

ИОООО «Ясельда» должно было стать во всех отношениях показательным предприятием.

«В нашей республике я участвовал в строительстве рыбхозов «Селец», «Новоселки» и других рыбных комплексов, но такого, как «Ясельда», в Беларуси нет, - рассказывал директор объекта Николай Зинович. - Нет равных ему и в СНГ. Это индустриальное производство. Здесь задействованы самые современные, мирового уровня, технологии выращивания ценных видов рыб в установках замкнутого водообеспечения. Все контролируется по самым высоким международным стандартам: воздух, вода, температура, состояние здоровья рыбы».

Неожиданное банкротство

Учредителями предприятия стали компании «Фиш Фарминг Инвестмент Груп Лтд» (Израиль) и «Ривер Плэйсид Интерпрайз, ЛЛС» (США). К реализации инвестпроекта была привлечена также израильская фирма «КОРА», известная своими технологиями промышленного выращивания рыбы. Еще одна израильская компания «Merhau M.N.F.Ltd» брала на себя обязательства по всему технологическому комплексу работ (строительству, поставке и запуску оборудования, обучению кадров, закупке малька и кормов). Финансирование проекта велось за счет прямых инвестиций израильского учредителя и кредита израильского банка. При этом гарантом с белорусской стороны выступал «Белагропромбанк». Который в итоге и оказался «крайним» в этой истории с банкротством.

Планировалось, что реализация первой очереди проекта позволит производить 700 тонн африканского сома в год. А по его завершении белорусы будут получать ежегодно 1400 тонн ценной рыбы. Речь шла о поставках на экспорт, производстве филе шоковой заморозки и продуктов горячего копчения в вакуумной упаковке. Но производство остановилось, практически не начав работать. Было выпущено всего около 70 тонн товарной рыбы. А в мае 2015 года экономический суд Брестской области возбудил дело о банкротстве «Ясельды».

Межведомственная комиссия при Минсельхозпроде выясняла причины краха предприятия. Вывод: во всем виновата ошибка при проектировании, повлекшая неудовлетворительную работу фильтров механической очистки. И это не какой-нибудь «захудалый» рыбхоз в белорусской глубинке, а предприятие, привлекавшее, как было заявлено, самые передовые технологии...

«Как показывает практика, если бизнес рушится еще на стадии становления, значит изначально как следует не просчитаны возможности инвесторов, рынок и технологии. Где-то в этих вопросах и был допущен просчет», - такое мнение высказал председатель комитета экономики Брестского облисполкома Михаил Баценко.

Приезжали, смотрели, но...

Ликвидационное производство в отношении «Ясельды» затянулось гораздо дольше предполагаемого срока. Возникли сложности с оценкой имущества. Организации-оценщику из Минска для достоверного определения стоимости оборудования пришлось делать запросы в Израиль, Германию, Латвию. В итоге рыночная стоимость объекта оценена в 3 млн 464 тыс. рублей (около 1,7 млн долларов), а ликвидационная - порядка 2 млн рублей (ок. 1 млн долларов). На аукцион, по настоянию основного кредитора - банка, лот выставлялся по рыночной стоимости. И только один раз по ходатайству антикризисного управляющего начальная цена понижалась на 10 %. Что не устроило потенциальных покупателей.

Интерес к объекту был со стороны деловых людей из Беларуси, России, Казахстана. Но они готовы были приобрести его только по ликвидационной цене (не больше 1 млн долларов) и в рассрочку. Чтобы оживить производство, простоявшее столько времени, в него надо немало вложить.

Затрачено более 4 млн долларов, оценено в 1,7 млн долларов

«История эта более чем странная, - пишет по этому поводу интернет-издание «Ежедневник». - Если в двух словах, то произошло примерно следующее. Израильская и американская компании при поддержке израильского банка должны были инвестировать в создание рыбоводного хозяйства в Березовском районе Брестской области 4,99 млн долларов. В итоге деньги в проект вложил «Белагропромбанк», но уже 6 млн долларов, за которые был создан объект, оцененный всего в 1,7 млн долларов.

Иными словами, даже если не вникать во все тонкости данной схемы, очевиден факт, что в результате реализации проекта вместо привлечения в страну 4,99 млн долларов из нее вывели более 4 млн долларов».

Впрочем, «стрелочник», как всегда, нашелся. Бывшему директору предприятия было предъявлено обвинение в хищении стройматериалов на 500 долларов.

В «Белагропромбанке», куда направила запрос «Вечерка», комментировать ситуацию с банкротством «Ясельды» отказались.