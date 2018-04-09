Люди в масках и с автоматами вывели из Дома футбола детского арбитра

В Доме футбола задержали детского арбитра и бывшего члена контрольно-дисциплинарного комитета и комитета по этическим вопросам АБФФ Юрия Толкачева, сообщает сайт footbik.by.

Фото с сайта footbik.by

Корреспондент ресурса невольно стал свидетелем сцены, когда сотрудника АБФФ выводили из здания на проспекте Победителей, 20/3 люди с автоматами и в масках.

Лица, причастные к задержанию, порекомендовали воздержаться от фото- и видеосъемки, но на словах отметили, что Юрий Толкачев подозревается в серьезном преступлении.

Юрий Толкачев входил в состав КДК и комитета по этическим вопросам АБФФ, но был исключен из него после скандального «дела Веремко».