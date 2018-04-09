Лукашенко подарил Молдове пять тракторов и два грузовика

Александр Лукашенко подписал распоряжение о передаче Молдове на безвозмездной основе пяти тракторов МТЗ-82 и двух коммунальных машин МАЗ.

– Решение направлено на укрепление белорусско-молдавского сотрудничества и дальнейшее развитие отношений между двумя странами в духе традиций дружбы и взаимовыручки, — сообщили в пресс-службе главы государства.

Напомним, Александр Лукашенко в отношениях с Молдовой не первый раз делает

подарок с барского плеча, вызывая вопрос «за чей счет банкет?» В июле 2017 года он предоставил самолет президенту Игорю Додону для возвращения в Кишинев. В Минск тот добрался обычным рейсом.

Как Лукашенко дважды подставился своим подарком Додону