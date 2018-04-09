«Самая большая беда: покупая квадратные метры, люди думают, что сохраняют деньги»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Люди в масках и с автоматами вывели из Дома футбола детского арбитра
Лукашенко подарил Молдове пять тракторов и два грузовика
В России запретили белорусскую свинину: нашли вирус африканской чумы
В два раза подешевел пятизвездочный отель-долгострой возле Свислочи
Раённыя чыноўнікі смяюцца з бацькоў, якія просяць адкрыць беларускамоўную групу ў садку
«Парализовали работу». После нагоняя от Лукашенко силовики нагрянули в колхозы
В каких странах спят дольше всех
Всемирный банк: Беларусь вышла из очень серьезной рецессии, но…
Меркаванне: «У такіх жэстах Лукашэнкі ўгледжваецца як мінімум, тонкі тролінг мітрапаліта Паўла»
Шоу с Лукашенко от БТ: «Задай свой вопрос самому главному человеку страны»
Белорусы – о военных сборах: «Выгоднее штраф заплатить и остаться на работе»
Организаторы «ЧШ-2018»: акция не должна превратиться в карнавал
На даче директора мозырского психоневрологического интерната работал недееспособный постоялец
Анекдот дня в Рунете: «Если на аккордеоне последовательно сыграть все ноты протеста»
Цитата дня: «Так мы получим бессмертного диктатора, от которого нельзя спастись»
«Скотина Асад»
«Тренер должен не быть колхозником»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Euronews показал получасовой репортаж о Беларуси
«Здесь страшно жить». Какой увидел страну белорус после 15 лет жизни в США
Не там легли спать или не с тем проснулись? О чем забыл рассказать Макей
Почему угасает белорусская деревня и кто ей в этом помогает
Байнет: «Отстаньте от людей. Не мешайте выживать!»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Кажется, что люди во власти либо поглупели, либо обнаглели»
Белорусская экономика растет быстрее российской. Что это значит?
Лукашенко говорил словно на иностранном. Перевод его выражений
Что подтолкнуло руководителя сельхозпредприятия на Шкловщине к суициду?
Россиянки проигнорировали Лукашенко-«Брута»: «С одним братским народом нас вдрызг уже разругали»
Чалый объяснил, почему Лукашенко сложно чувствовать свою моральную правоту в молочной войне
Коля Лукашенко – главный юный спортсмен страны. Правда или нет?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Паводка на Палесьсі. Захапляльныя фота з дрону
Три «пасхальные» и очень откровенные фотосессии от мировых звезд
Каково это – обнажиться с тремя тысячами незнакомцев в центре города
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
13 рецептов от Лукашенко, как питаться белорусам. В картинках
Подарок, который любил дарить дорогим гостям отставной Тулеев
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
09.04.2018
varlamov.ru
«Самая большая беда: покупая квадратные метры, люди думают, что сохраняют деньги»

Алексей Навальный поднял важнейшую тему.

Он совершенно верно пишет:

«Одна из главных причин проблем российских городов — бесконечное многоэтажное строительство. Для них всех развитие — это индустриальное домостроение, которое оборачивается появлением пригородных многоэтажных гетто без дорог и инфраструктуры».

Что мы имеем сегодня?

По всей стране ведется совершенно бесконтрольное строительство. Все массовое жилье, которое делают у нас, непригодно для жизни. Районы с многоэтажными муравейниками обречены в самом ближайшем будущем стать гетто. Это уже происходит.

Многие районы уже сегодня пустуют, квартиры никто не покупает, а в стремительно дешевеющую недвижимость селятся мигранты, детдомовцы, самые социально неблагополучные слои населения, что только усиливает бегство оттуда среднего класса.

То, что сегодня происходит в России с массовым жилым строительством — это катастрофа. И причин этой катастрофы несколько.

Во-первых, конечно, виноваты чиновники. Они совершенно бездумно передают бывшие поля под многоэтажную застройку. Они выдают разрешения на строительство, совершенно не думая о том, как там потом будет кто-то жить. Кроме того, есть большие вопросы к законодательству. До сих пор кидают дольщиков, до сих пор почти никак не регулируется рынок аренды, высотность. Сегодня для чиновника есть только один критерий успеха — количество сданных квадратных метров. И чем их больше, тем лучше! А про качество никто не думает.

Во-вторых, сами застройщики. Я вообще не склонен особо винить бизнес. Цель бизнесмена — получить максимум прибыли. Поэтому он строит ровно то, что ему дают построить по закону или за взятки. И ровно того качества, которое готовы сегодня покупать. Обвинить застройщика я могу в первую очередь в обмане потребителя. Бесконечные обещания, которые не выполняются. Крайне низкое качество строительства.

В-третьих, огромная проблема — это сам потребитель. Я не перестаю удивляться наивности людей. Вот, казалось бы, проблема обманутых дольщиков стоит в России уже не первый год. Люди митингуют, голодают, перекрывают трассы. Об этом пишут все СМИ, все всё знают. Но на дворе 2018 год, а народ продолжает нести свои деньги, покупая воздух и надеясь на чудо.

Кроме того, потребители зачастую плохо образованы в вопросах недвижимости. Люди не знают законов, не знают своих прав. Они не понимают, что покупают, и какие проблемы потом будут. Мне каждый день приходят на почту письма, где народ просит помочь им, когда они вдруг обнаруживают, что купили бетонный мешок в чистом поле. Но самая большая беда в том, что, покупая свои несчастные квадратные метры, люди думают, что это сохранит их деньги. Ведь недвижимость для большинства всегда была самым надежным активом. Так вот очень скоро ваша квартира в муравейнике потеряет ликвидность. Вы не оставите её детям по наследству, вы не сможете её продать.

Так что мы имеем? Россия катится в жилищный ад. С каждым годом мы строим все хуже. Это будет продолжаться, пока лодка не перевернется. А она обязательно перевернется, и мало не покажется никому. Проблема ветхого жилья и пятиэтажек будет выглядеть смешным пустяком по сравнению с миллионами квадратных метров панельных гетто, которыми как плесенью обрастают наши города.

Итак, что предлагает Алексей? Он предлагает именно американскую мечту в её классическом виде. Каждому свой собственный дом, лужайку, дом для собаки, дом для ребенка на дереве.

Американская мечта не просто так называется мечтой. Она на то и мечта, что многим людям нравится этот образ жизни. Свой дом, лужайка, домик на дереве, енот... Ну, кто откажется от такого?

Я бы тоже согласился.

Дураков нет, свой дом — это же кайф! Я уже представляю, как утром играю с детьми на газоне, а вечером жарю стейки, пока дочка качается на качелях рядом со мной.

Все хотят жить в индивидуальном доме.

Здесь мы сталкиваемся с извечной проблемой. За удовольствие приходится платить. Все мы хотим есть сладости, пиццу и не толстеть. Жить в собственном доме, да чтобы еще в городе и поближе к центру. Но так не бывает.

То, о чем рассказывает Алексей, действительно практикуется во многих странах. Самым ярким примером будет США.

Американская мечта сегодня выглядит вот так:

Добро пожаловать в субурбию...

— Постойте, но мы ведь просили коттедж и в центре города! — скажете вы.

А вот тут начинаются проблемы.

Если коротко, то минусы субурбии это:

– Зависимость от автомобиля. Без машины не выжить в буквальном смысле этого слова. Ближайший магазин будет в 5 км, школа в 15, торговый комплекс в 20. Это в лучшем случае. У каждого члена семьи должна быть машина.

– Как следствие — проблемы со здоровьем и ожирение. Люди перестают передвигаться, ходить. Просто ходить становится некуда.

– Как следствие — строительство транспортной инфраструктуры, все больше дорог, развязок и парковок. Многие американские города — это сплошные поля асфальта и бетона. Но и это не спасает. Лос-Анджелес может похвастаться не только городом, где у каждого есть свой дом, но и самыми адскими в мире пробками.

– Ограниченное количество развлечений, услуг. Даже в спальном районе обычного российского города в пешей доступности будет несколько разных продуктовых магазинов, кафе. В субурбии вся ваша жизнь скорее всего ограничится ближайшим торговым центром. Театры, галереи, бары и разнообразие ресторанов — все это останется городским жителям. Как показывают исследования, жители субурбии чаще отказывают себе в культурном досуге, реже куда-то ходят, в целом ведут менее активный образ жизни.

Общественный транспорт? Забудьте. При такой низкой плотности населения просто невозможно развивать общественный транспорт.

Если вы посмотрите американские профильные сайты, то найдете десятки статей о проблемах субурбии. Сейчас для Штатов это проблема, как для нас ветхое жилье и пятиэтажки. Никто не знает, что делать дальше!

США – это хороший пример лоббирования частных интересов корпораций на уровне государства. Сегодня есть отчётливое понимание, что такая модель вредна для горожан: личная машина — неэффективный вид транспорта, малоактивный образ жизни делает людей больными, содержание дорог обходится слишком дорого и так далее. Американцы своими руками разрушили свои города в угоду деревень под популистские лозунги, а сегодня не могут слезть с бензиново-бетонной иглы — слишком выгодно это для отдельных людей, несмотря на потери общества.

Спустя 70 лет после начала большой американской субурбии намечается обратный процесс: люди стали переезжать обратно в города и селиться в многоквартирных домах. О проблеме стали писать, проводить исследования и изучать другой опыт. Исследования показывают, что из-за постоянных рабочих поездок из пригорода и обратно в 50 крупных агломерациях США общество теряет $ 107 миллиардов. Поэтому всё чаще американские города поворачивают обратно в пользу пешеходов и плотной структуры.

России надо перенять лучший европейский опыт жилого строительства. Это смешанная застройка квартального типа. Не стоит выбор, чтобы все жили либо в муравейниках, либо в частных домах. Это крайности, которые в удобном современном городе неприемлемы.

Жизнь в городе должна удовлетворять запросам разных людей, поэтому могут быть кварталы таунхаусов, среднеэтажные дома с выходом на крышу или своим участком, торгово-жилые улицы или лофты, будет и социальное жилье, куда без него? И так далее — жильё для разных запросов давно придумано, но оно должно отвечать принципу компактного расселения. Возможно сделать город комфортным для всех, но у нас в силу порочного круга снипов, консерватизма и советской градостроительной школы чаще всего получаются серые коробки ЖК.

Вот, к примеру, как строят новые районы на окраине Лондона. Но просто посмотрите на разнообразие разных типов недвижимости.

Тут и небольшие многоквартирные дома.

И таунхаусы.

Тут может стоять и башня. А рядом уже кварталы 10-этажных домов.

И рядом будут рабочие места, офисные центры, хорошо продуманный общественный транспорт.

В таком районе человек получает гораздо больше, чем он может получить, отгородившись забором своего дома. Его жизнь будет более насыщенной и полноценной.

А что же американцы? Новые районы Сан-Диего...

Лос-Анджелеса...

С проблемами нужно бороться, но не методом крайностей. Создание комфортной среды с доброжелательными соседями и всеми благами города реально.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:13)
Главное
«Посмотришь, планы везде такие красивые, а в головах – пустота»
Цитата дня: «Так мы получим бессмертного диктатора, от которого нельзя спастись»
«Эта история надолго». Как на Беларуси отразится «черный день» российской экономики?
После слов Макея его супруга может рыдать два дня
Заико: «Проект «БелДжи» устарел еще в момент, когда о нем только начали думать»
«Без этого дня Беларусь была бы частью России с областным центром в Смоленске»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY