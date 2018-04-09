«Самая большая беда: покупая квадратные метры, люди думают, что сохраняют деньги»

Алексей Навальный поднял важнейшую тему.

Он совершенно верно пишет:

«Одна из главных причин проблем российских городов — бесконечное многоэтажное строительство. Для них всех развитие — это индустриальное домостроение, которое оборачивается появлением пригородных многоэтажных гетто без дорог и инфраструктуры».

Что мы имеем сегодня?

По всей стране ведется совершенно бесконтрольное строительство. Все массовое жилье, которое делают у нас, непригодно для жизни. Районы с многоэтажными муравейниками обречены в самом ближайшем будущем стать гетто. Это уже происходит.

Многие районы уже сегодня пустуют, квартиры никто не покупает, а в стремительно дешевеющую недвижимость селятся мигранты, детдомовцы, самые социально неблагополучные слои населения, что только усиливает бегство оттуда среднего класса.

То, что сегодня происходит в России с массовым жилым строительством — это катастрофа. И причин этой катастрофы несколько.

Во-первых, конечно, виноваты чиновники. Они совершенно бездумно передают бывшие поля под многоэтажную застройку. Они выдают разрешения на строительство, совершенно не думая о том, как там потом будет кто-то жить. Кроме того, есть большие вопросы к законодательству. До сих пор кидают дольщиков, до сих пор почти никак не регулируется рынок аренды, высотность. Сегодня для чиновника есть только один критерий успеха — количество сданных квадратных метров. И чем их больше, тем лучше! А про качество никто не думает.

Во-вторых, сами застройщики. Я вообще не склонен особо винить бизнес. Цель бизнесмена — получить максимум прибыли. Поэтому он строит ровно то, что ему дают построить по закону или за взятки. И ровно того качества, которое готовы сегодня покупать. Обвинить застройщика я могу в первую очередь в обмане потребителя. Бесконечные обещания, которые не выполняются. Крайне низкое качество строительства.

В-третьих, огромная проблема — это сам потребитель. Я не перестаю удивляться наивности людей. Вот, казалось бы, проблема обманутых дольщиков стоит в России уже не первый год. Люди митингуют, голодают, перекрывают трассы. Об этом пишут все СМИ, все всё знают. Но на дворе 2018 год, а народ продолжает нести свои деньги, покупая воздух и надеясь на чудо.

Кроме того, потребители зачастую плохо образованы в вопросах недвижимости. Люди не знают законов, не знают своих прав. Они не понимают, что покупают, и какие проблемы потом будут. Мне каждый день приходят на почту письма, где народ просит помочь им, когда они вдруг обнаруживают, что купили бетонный мешок в чистом поле. Но самая большая беда в том, что, покупая свои несчастные квадратные метры, люди думают, что это сохранит их деньги. Ведь недвижимость для большинства всегда была самым надежным активом. Так вот очень скоро ваша квартира в муравейнике потеряет ликвидность. Вы не оставите её детям по наследству, вы не сможете её продать.

Так что мы имеем? Россия катится в жилищный ад. С каждым годом мы строим все хуже. Это будет продолжаться, пока лодка не перевернется. А она обязательно перевернется, и мало не покажется никому. Проблема ветхого жилья и пятиэтажек будет выглядеть смешным пустяком по сравнению с миллионами квадратных метров панельных гетто, которыми как плесенью обрастают наши города.

Итак, что предлагает Алексей? Он предлагает именно американскую мечту в её классическом виде. Каждому свой собственный дом, лужайку, дом для собаки, дом для ребенка на дереве.

Американская мечта не просто так называется мечтой. Она на то и мечта, что многим людям нравится этот образ жизни. Свой дом, лужайка, домик на дереве, енот... Ну, кто откажется от такого?

Я бы тоже согласился.

Дураков нет, свой дом — это же кайф! Я уже представляю, как утром играю с детьми на газоне, а вечером жарю стейки, пока дочка качается на качелях рядом со мной.

Все хотят жить в индивидуальном доме.

Здесь мы сталкиваемся с извечной проблемой. За удовольствие приходится платить. Все мы хотим есть сладости, пиццу и не толстеть. Жить в собственном доме, да чтобы еще в городе и поближе к центру. Но так не бывает.

То, о чем рассказывает Алексей, действительно практикуется во многих странах. Самым ярким примером будет США.

Американская мечта сегодня выглядит вот так:

Добро пожаловать в субурбию...

— Постойте, но мы ведь просили коттедж и в центре города! — скажете вы.

А вот тут начинаются проблемы.

Если коротко, то минусы субурбии это:

– Зависимость от автомобиля. Без машины не выжить в буквальном смысле этого слова. Ближайший магазин будет в 5 км, школа в 15, торговый комплекс в 20. Это в лучшем случае. У каждого члена семьи должна быть машина.

– Как следствие — проблемы со здоровьем и ожирение. Люди перестают передвигаться, ходить. Просто ходить становится некуда.

– Как следствие — строительство транспортной инфраструктуры, все больше дорог, развязок и парковок. Многие американские города — это сплошные поля асфальта и бетона. Но и это не спасает. Лос-Анджелес может похвастаться не только городом, где у каждого есть свой дом, но и самыми адскими в мире пробками.

– Ограниченное количество развлечений, услуг. Даже в спальном районе обычного российского города в пешей доступности будет несколько разных продуктовых магазинов, кафе. В субурбии вся ваша жизнь скорее всего ограничится ближайшим торговым центром. Театры, галереи, бары и разнообразие ресторанов — все это останется городским жителям. Как показывают исследования, жители субурбии чаще отказывают себе в культурном досуге, реже куда-то ходят, в целом ведут менее активный образ жизни.

Общественный транспорт? Забудьте. При такой низкой плотности населения просто невозможно развивать общественный транспорт.

Если вы посмотрите американские профильные сайты, то найдете десятки статей о проблемах субурбии. Сейчас для Штатов это проблема, как для нас ветхое жилье и пятиэтажки. Никто не знает, что делать дальше!

США – это хороший пример лоббирования частных интересов корпораций на уровне государства. Сегодня есть отчётливое понимание, что такая модель вредна для горожан: личная машина — неэффективный вид транспорта, малоактивный образ жизни делает людей больными, содержание дорог обходится слишком дорого и так далее. Американцы своими руками разрушили свои города в угоду деревень под популистские лозунги, а сегодня не могут слезть с бензиново-бетонной иглы — слишком выгодно это для отдельных людей, несмотря на потери общества.

Спустя 70 лет после начала большой американской субурбии намечается обратный процесс: люди стали переезжать обратно в города и селиться в многоквартирных домах. О проблеме стали писать, проводить исследования и изучать другой опыт. Исследования показывают, что из-за постоянных рабочих поездок из пригорода и обратно в 50 крупных агломерациях США общество теряет $ 107 миллиардов. Поэтому всё чаще американские города поворачивают обратно в пользу пешеходов и плотной структуры.

России надо перенять лучший европейский опыт жилого строительства. Это смешанная застройка квартального типа. Не стоит выбор, чтобы все жили либо в муравейниках, либо в частных домах. Это крайности, которые в удобном современном городе неприемлемы.

Жизнь в городе должна удовлетворять запросам разных людей, поэтому могут быть кварталы таунхаусов, среднеэтажные дома с выходом на крышу или своим участком, торгово-жилые улицы или лофты, будет и социальное жилье, куда без него? И так далее — жильё для разных запросов давно придумано, но оно должно отвечать принципу компактного расселения. Возможно сделать город комфортным для всех, но у нас в силу порочного круга снипов, консерватизма и советской градостроительной школы чаще всего получаются серые коробки ЖК.

Вот, к примеру, как строят новые районы на окраине Лондона. Но просто посмотрите на разнообразие разных типов недвижимости.

Тут и небольшие многоквартирные дома.

И таунхаусы.

Тут может стоять и башня. А рядом уже кварталы 10-этажных домов.

И рядом будут рабочие места, офисные центры, хорошо продуманный общественный транспорт.

В таком районе человек получает гораздо больше, чем он может получить, отгородившись забором своего дома. Его жизнь будет более насыщенной и полноценной.

А что же американцы? Новые районы Сан-Диего...

Лос-Анджелеса...

С проблемами нужно бороться, но не методом крайностей. Создание комфортной среды с доброжелательными соседями и всеми благами города реально.