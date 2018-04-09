В России запретили белорусскую свинину: нашли вирус африканской чумы

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки свинины из Беларуси. В мясе обнаружен генетический материал африканской чумы свиней (АЧС), заявили в ведомстве.

АЧС обнаружена в сосисках «Краковские» и колбасе вареной «Чесночная Смак» Гомельского мясокомбината.

5 марта Россельхознадзор обращался к ветеринарной службе Беларуси с просьбой уточнить эпизоотическое состояние территории страны, в том числе по африканской чуме свиней. Ответ на запрос служба не получила, однако по телефону белорусские коллеги заверили, что вспышек заболевания на территории страны не отмечается.

– Таким образом, указанное позволяет предположить сокрытие ветеринарной службой Республики Беларусь факта присутствия вируса АЧС на территории страны, — уверен Россельхознадзор.

с 10 по 14 апреля ведомство проинспектирует белорусские молочные и мясоперерабатывающие предприятия.

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